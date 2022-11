Κοινωνία

12χρονη - Κολωνός: προφυλακίστηκε ο 43χρονος ηλεκτρολόγος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον δρόμο για τις φυλακές, πήρε μετά απο την απολογία του, ο 43χρονος που συνελήφθη, μετά απο αστυνομική επιχείρηση, σε περιοχή εκτός Αττικής.

(εικόνα αρχείου)

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 43χρονος ηλεκτρολόγος σε πλοία μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης της 12χρονης από τον Κολωνό.

Ο κατηγορούμενος για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο έναντι αμοιβής φέρεται να συναντήθηκε με το κορίτσι τουλάχιστον τρεις φορές.

Ο ίδιος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ισχυρίστηκε πως συναντήθηκε με την 12χροόνη αλλά δεν είχε σεξουαλική επαφή μαζί της.

Είπε ακόμη ότι νόμιζε πως είναι 16 ετών και πως της έδωσε κάποια χρήματα για να την βοηθήσει.

Λύτρας: Ενδείξεις για εκμετάλλευση κι άλλων παιδιών

«Είμαι βέβαιος ότι η 12χρονη δεν ήταν το μόνο θύμα. Κι αυτό γιατί συνήθως στόχος τέτοιων κυκλωμάτων είναι το κέρδος», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο δικηγόρος της μητέρας της 12χρονης που έπεσε θύμα βιασμού και εκμετάλλευσης.

Ο Απόστολος Λύτρας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι, το κύκλωμα είχε προσεγγίσει και άλλα παιδιά.

«Μια απλή ένδειξη είναι ότι, υπάρχουν παιδικά ποδήλατα έξω από το χώρο», τον έναν από τους δύο για τους οποίους έχει πληροφορηθεί ο νομικός ότι ο κατηγορούμενος πήγαινε το παιδί. Το έναν μάλιστα από αυτούς τους δύο, φέρεται να έχει αναγνωρίσει και το παιδί.

«Γνωρίζω για δύο μοτέλ. Πιστεύω ότι υπάρχουν κι άλλοι είτε μπροστά είτε πίσω, είτε μαζί με τον 53χρονο», σημείωσε.

Και ξεκαθάρισε ότι, «δεν ισχύει ούτε προκύπτει ότι η μητέρα είχε σχέση με τον 53χρονο».









Ειδήσεις σήμερα:

Πεζογέφυρα Αιγάλεω: Άγνωστοι έκοψαν τις λαμαρίνες - Διαβάτες βρέθηκαν “στον αέρα” (βίντεο)

Αποστολάκης για Τουρκία: Να είμαστε έτοιμοι για όλα - Επέκταση στα 12 μίλια άμεσα

Δολοφονία στην Κυπαρισσία: Δύο συλλήψεις - Το κίνητρο των δραστών