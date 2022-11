Κοινωνία

Κολωνός - βιασμός 12χρονης: στη ΓΑΔΑ για κατάθεση η ανήλικη

Στη ΓΑΔΑ βρίσκεται η ανήλικη για να καταθέσει εκ νέου.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση βιασμού και μαστροπείας της 12χρονης στον Κολωνό.

Η ανήλική, βρίσκεται αυτή την ώρα στη ΓΑΔΑ για να καταθέσει για τέταρτη φορά και έτσι να πέσει περισσότερο φως στην έρευνα των αρχών για την πολύκροτη υπόθεση που έχει σοκάρει το πανελλήνιο.

Πρόκειται για την τέταρτη συμπληρωματική κατάθεση του παιδιού και σύμφωνα με τη διαδικασία, θα δείξουν φωτογραφίες στην ανήλικη και εφόσον αναγνωρίσει άλλους υπόπτους θα ανοίξει ο δρόμος για νέες συλλήψεις.

Νωρίτερα, ακόμη δύο άτομα παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης αναφέροντας ότι συνομιλούσαν με το προφίλ της κοπέλας.

