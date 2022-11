Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά αεροσκάφη

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Για δεύτερη ημέρα, η Άγλυρα συνεχίζει τις προκλήσεις με τριψήφιο αριθμό παραβιάσεων στον εναέριο χώρο της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου σημειώθηκε για δεύτερη ημέρα τριψήφιος αριθμός παραβιάσεων του εναέριου χώρου της χώρας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ, την Τετάρτη, 16/11/2022, πραγματοποιήθηκαν 104 παραβάσεις 12 από τα μαχητικά, 64 από τα UAV, 28 από τα ATR-72 και 10 παραβιάσεις ενώ έγινε και μία υπερπτήση.

Οι παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο από δύο ζεύγη F-16 και F-4 ενώ μεμονωμένα, από UAV και ATR-72.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

