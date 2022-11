Μαμαλάκης: βγήκε από την εντατική - ο λόγος νοσηλείας του (βίντεο)

Life

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του αγαπημένου μάγειρα που βρισκόταν σε εντατική σε νοσοκομείο της Λευκωσίας.

Εκτός εντατικής βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες ο Ηλίας Μαμαλάκης, καθώς παρουσιάζει βελτίωση στην υγεία του.

Ο αγαπημένος μάγειρας εισήχθη στην εντατική του κρατικού νοσοκομείου Λευκωσίας, μετά από ξαφνική αδιαθεσία κάτι που έκανε ο ίδιο γνωστό μέσα από τα social media του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, δεν νοσηλεύτηκε λόγω κορονοϊού, αλλά λόγω μίας τροφικής δηλητηρίασης, την οποία πέρασε πολύ δύσκολα, από το βράδυ της Κυριακής. Οι γιατροί, άμεσα λόγω της κατάστασής του τον έκαναν εισαγωγή στην εντατική, με την υγεία του να βελτιώνεται και ο ίδιος να είναι πολύ καλύτερα.

