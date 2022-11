Κόσμος

ΗΠΑ: έκρηξη σε συγκρότημα κατοικιών στο Μέριλαντ (βίντεο)

Ανάμεσα στους τραυματίες από την έκρηξη, βρίσκονται και παιδιά.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε συγκρότημα κατοικιών στο Γκέιθερσμπεργκ του Μέριλαντ στις ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην κομητεία Μοντγκόμερι δήλωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 09:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδος) και όταν τα πρώτα οχήματα έσπευσαν στο σημείο είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό ενοίκων.

Τμήμα του συγκροτήματος κατοικιών κατέρρευσε λόγω της ισχυρής έκρηξης, τα αίτια της οποίας παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Δώδεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, τραυματίστηκαν. Δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές.

