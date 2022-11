Κόσμος

Καλιφόρνια: Αυτοκίνητο παρέσυρε νεοσύλλεκτους αστυνομικούς (εικόνες)

Στο νοσοκομείο τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός, που δεν ήταν μεθυσμένος.

Ένας νεαρός που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 22 νεοσύλλεκτους αστυνομικούς που είχαν βγει για πρωινή άσκηση σε δρόμο της πόλης Γουίτιερ, στην πολιτεία της Καλιφόρνια.

Η ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου σταμάτησε σε πυλώνα ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί επίσης ο 22χρονος οδηγός.

«Συνολικά, 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Πέντε εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες σε ανάρτηση που έκανε στο Twitter.

Ο οδηγός, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ αλλά δεν διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια μέθης.

