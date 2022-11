Κόσμος

Βόρεια Κορέα: εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου “άγνωστου τύπου” (εικόνες)

Προς ποια κατεύθυνση εκτοξεύθηκε ο πύραυλος και τι ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας.

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα (Πέμπτη) «βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου», συνεχίζοντας τη σειρά – ρεκόρ οπλικών δοκιμών των τελευταίων εβδομάδων, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με το επιτελείο, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε προς την κατεύθυνση της ανατολικής θάλασσας, ή θάλασσας της Ιαπωνίας όπως την αποκαλεί το Τόκιο, και ήταν μικρού δραστικού βεληνεκούς.

Η ένταση στην κορεατική χερσόνησο έχει ανέβει κατακόρυφα φέτος. Η Βόρεια Κορέα, χώρα με πυρηνικό οπλοστάσιο, έχει προχωρήσει σε αριθμό δοκιμών όπλων άνευ προηγουμένου, συμπεριλαμβανομένων διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων, αψηφώντας αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που της απαγορεύουν την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων.

Αξιωματούχοι της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ προειδοποιούν εδώ και μήνες πως η Πιονγκγιάνγκ πιθανόν ετοιμάζεται για δοκιμή πυρηνικού όπλου, την πρώτη από το 2017 και την έβδομη στην ιστορία της, εκτίμηση που συμμερίστηκε επίσης πρόσφατα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

