Κοινωνία

Πολυτεχνείο: Κορυφώνονται οι επετειακές εκδηλώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ώρα θα κλείσουν οι πύλες για να ξεκινήσει η πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων στα ΜΜΜ.

Κορυφώνονται σήμερα, Πέμπτη, οι τριήμερες εκδηλώσεις για την 49η Επέτειο Εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Οι πύλες του Πολυτεχνείου θα ανοίξουν στις 8:30 και θα κλείσουν στις 13:00, με την καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης κεκλεισμένων των θυρών. Θα ακολουθήσει η πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία.

Ήδη από την Τρίτη, που άνοιξε τις πύλες του το ΕΜΠ, κόσμος καταθέτει λουλούδια, αποτίοντας φόρο τιμής στους εξεγερθέντες του 1973.

Εν τω μεταξύ, σε ισχύ θα είναι οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Αθήνας, έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής 18 Νοεμβρίου.

Ακόμη, τα δρομολόγια και οι στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ έχουν τροποποιηθεί.

Όσον αφορά τις σταθερές συγκοινωνίες, έχει ανακοινωθεί ότι ο σταθμός «Μέγαρο Μουσικής» του μετρό θα κλείσει στις 15:00 και οι σταθμοί «Σύνταγμα» και «Ευαγγελισμός» θα κλείσουν στις 16:30. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς στάση, ενώ οι σταθμοί αναμένεται να ανοίξουν μετά την ολοκλήρωση της πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία αργά το απόγευμα.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Χρύσα Παπά: Έχω ζήσει έρωτες και ευτυχώς δεν κατέληξαν σε γάμο (βίντεο)

Αγρίνιο: Επεισοδιακή απόδραση κρατουμένου από το Νοσοκομείο (εικόνες)

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη