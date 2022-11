Τεχνολογία - Επιστήμη

Ενδοοικογενειακή βία: Panic button στα κινητά για τα θύματα - Πώς λειτουργεί

Panic button στα κινητά για τις γυναίκες που είναι σε κίνδυνο. Ποιοι μπορούν να εγγραφούν στην εφαρμογή.

Τη θέσπιση πιλοτικής λειτουργίας του προγράμματος αξιοποίησης της ψηφιακής εφαρμογής «Κομβίον Πανικού» (panic button), η οποία εγκαθίσταται στα έξυπνα κινητά, και ειδοποιεί την Αστυνομία σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που ενσωματώνει ευρωπαϊκή οδηγία για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών.

Το νομοσχέδιο εισάγεται προς ψήφιση, σήμερα, στην ολομέλεια της Βουλής. Όπως σημειώνεται στην τροπολογία, το κουμπί πανικού, που στέλνει σύντομο γραπτό μήνυμα στην αστυνομία (sms), αφορά σε περιστατικά οικογενειακής βίας που συνδέονται με απειλή ή κίνδυνο της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας, προς τον σκοπό άμεσης επέμβασης της αστυνομικής δύναμης.

Δικαιούχοι εγγραφής στην εφαρμογή κατά την πιλοτική λειτουργία του προγράμματος είναι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, οι οποίες απευθύνονται στις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή σε Συμβουλευτικό Κέντρο του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Μετά από τη λήξη της πιλοτικής εφαρμογής, το πρόγραμμα «Κομβίο Πανικού» θα αξιολογηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Προστασίας του Πολίτη.

