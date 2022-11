Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Καλλιακμάνης: Το θέμα δεν είναι ο Ζουγανέλης, αλλά τα τέρατα που κάνουν τέτοια πράγματα

Πώς σχολίασε τις δηλώσεις του Γιάννη Ζουγανέλη ο Γιώργος Καλλιακμάνης στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Για τις σοκαριστικές δηλώσεις του Γιάννη Ζουγανέλη, μίλησε το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 ο Γιώργος Καλλιακμάνης, πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής.

Ο γνωστός ηθοποιός, είχε δηλώσει ότι "υπάρχουν πάρα πολλοί γνωστοί μου, όχι φίλοι που πάνε στην Ταϊλάνδη και να κάνουν σχέσεις με παιδιά."

Όσον αφορά στο ερώτημα που τέθηκε στον Γιώργο Καλλιακμάνη για το εάν κάποιος που πηγαίνει στην Ταϊλάνδη για το σκοπό αυτό, θα ψάξει και στη χώρα μας να ασελγήσει σε παιδιά ανέφερε: "Αφού τα βλέπετε τι γίνεται, εδώ βλέπετε καθημερινά τέτοιες ιστορίες."

"Το θέμα δεν είναι ο Ζουγανέλης που είναι ένας αξιοπρεπέστατος άνθρωπος, αλλά τα τέρατα που κάνουν τέτοια πράγματα" είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην περίπτωση του Κολωνού.

"Έχω πάει στο Πουκέτ, είναι ένας παράδεισος. Δε νομίζω ότι θα βρεις τέτοια πράγματα αν δεν τα ψάξεις" είπε κλείνοντας ο Γιάννης Καλλιακμάνης.

