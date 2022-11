Κόσμος

Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη - “Milliyet”: Ελληνικός δάκτυλος στην επίθεση στην Ιστικλάλ;

Δηκτικό άρθρο της τουρκικής εφημερίδας με στόχο την Ελλάδα για το τρομοκρατικό χτύπημα στο κέντρο της Κωσταντινούπολης.

Σε άρθρο του στην Μιλλιέτ, ο Τούντζα Μπενγκίν ισχυρίζεται πως ο κατάλογος των συνήθων υπόπτων, με επικεφαλής τις ΗΠΑ και τη CIA , συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, του Ιράν και της Γαλλίας, είναι αρκετά υψηλός. "Οι βρώμικες σχέσεις του καθενός τους με την τρομοκρατική οργάνωση είναι γνωστές και απροκάλυπτες. Ομοίως, κανείς δεν υπάρχει κανείς που να μην γνωρίζει την αγάπη της Γαλλίας και την Ελλάδας για το ΡΚΚ , ειδικά τα στρατόπεδα τρομοκρατίας στο Λαύριο στα εδάφη τους" τονίζει ο Μπενγκίν.

"Γνωρίζουμε πώς το PKK εκπαιδεύεται στο στρατόπεδο του Λαυρίου εδώ και χρόνια και τη σχέση της ελληνικής υπηρεσίας με την τρομοκρατική οργάνωση στη Συρία. Η Ελλάδα εδώ και χρόνια ενθαρρύνει τέτοιες ενέργειες που έχουν στόχο να υπονομεύσουν τον τουρκικό τουρισμό. Τώρα έχει πίσω της τις ΗΠΑ" αναφέρει σύμφωνα με το όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

"Η ελληνική υπηρεσία πληροφοριών είναι η πιο πρόθυμη υπηρεσία να προετοιμάσει τέτοιες υποδομές, το έκανε. Αυτή τη στιγμή είναι αυτοί που θα προετοιμάσουν και θα στηρίξουν τις υποδομές στην περιοχή, όπως στο παρελθόν. Γνωρίζουμε ότι απόστρατοι Έλληνες αξιωματικοί πήγαν και έκαναν εκπαίδευση εκρηκτικών στη Συρία. Αυτοί είναι γνωστοί άνδρες. Ο Abdullah Ocalan τα είχε ήδη επιβεβαιώσει όταν συνελήφθη. Και πάλι όμως τους ξεχάσαμε. Η ελληνική υπηρεσία έχει μόνο έναν στόχο: την Τουρκία.

Οι άνθρωποι κοιμούνται και ξυπνούν σκεφτόμενοι αυτά τα πράγματα. Όταν προέκυψε μια τέτοια ευκαιρία με τις διασυνδέσεις τους στην οργάνωση, αμέσως έτρεξαν. Πισω από αυτή την ενέργεια βρίσκοντια οι ελληνικές υπηρεσίες πληροφορίών. Αυτή είναι η γνώμη μου. Έχει γνώση και υποστήριξη. Δεν εννοώ με επιχειρησιακή έννοια, αλλά σίγουρα έχει γνώση, θα είχε υποστήριξη, στη φυγή και την απόκρυψη της γυναίκας" αναφέρει η τουρκική εφημερίδα για την επίθεση στην Ιστικλαλ και τη στάση της Ελλάδας.

