Μητσοτάκης - Γκελαούζος: τα ρεκόρ και ο Μαραθώνιος της Αθήνας

Με τον πρωταθλητή του Μαραθωνίου Δρόμου Κώστα Γκελαούζο συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός. Τι συζήτησαν.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη σύσκεψη στο δημαρχείο Δελφών στην Άμφισσα, συνάντησε τον μαραθωνοδρόμο Κώστα Γκελαούζο, ο οποίος κατάγεται από την Άμφισσα, με τον οποίο συζήτησαν για τις επιδοσεις και τα ρεκόρ του, την προετοιμασία του και γενικά για το άθλημα του μαραθωνίου και τα αθλήματα στίβου και μεγάλων αποστάσεων.

Υπενθυμίζεται, ότι την Κυριακή, 13 Νοεμβρίου ο Κώστας Γκελαούζος συμμετείχε στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας 2022, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση, πίσω από τον εκπληκτικό, Χαράλαμπο Πιτσώλη.

Ο Γκελαούζος ήταν πρώτος μέχρι το 41ο χιλιόμετρο, αλλά στη συνέχεια ο Πιτσώλης έκανε τεράστια ανατροπή, με τον περσινό νικητή να μένει τελικά στη δεύτερη θέση.

