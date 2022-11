Καιρός

Καιρός: βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή

Αναλυτική πρόγνωση για την επικράτεια. Πού αναμένονται τα φαινόμενα.

Για την Παρασκευή, σύμφωνα με την προγνωση της ΕΜΥ, στην δυτική, στην ανατολική και στην νότια νησιωτική χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα είναι κατά τόπους και κατά περιόδους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν ομίχλες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Στην Εύβοια θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νότια τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα είναι κατά τόπους και κατά περιόδους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και βαθμιαία στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Για το Σάββατο στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα επεκταθούν στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Ευνοείται η μεταφορά σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και βαθμιαία στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα λόγω των νοτίων ανέμων και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

