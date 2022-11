Κοινωνία

Πολυτεχνείο: προσαγωγές στο κέντρο της Αθήνας

Οι προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων στο κέντρο της Αθήνας ανήμερα της Επετείου του Πολυτεχνείου.

Σε 17 προσαγωγές προχώρησαν νωρίτερα ομάδες της Ασφάλειας που πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους στο κέντρο της Αθήνας.

Οι 17 προσαγωγές έγιναν κυρίως από την περιοχή των Εξαρχείων και οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ για εξακρίβωση στοιχείων.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της επετείου για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα από την ΕΛΑΣ, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα, από έφοδο αστυνομικών σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στα Εξάρχεια, είχαν εντοπιστεί δεκάδες μπουκάλια, πέτρες και οικοδομικά υλικά.

Εν τω μεταξύ, σε ισχύ θα είναι οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Αθήνας, έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής 18 Νοεμβρίου.

Ακόμη, τα δρομολόγια και οι στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ έχουν τροποποιηθεί.

