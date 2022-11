Κόσμος

Πτήση MH17: ρωσικός πύραυλος κατέρριψε το αεροπλάνο, λέει δικαστήριο

Τι αναφέρει η απόφαση του ολλανδικού δικαστηρίου για τη μοιραία πτήση. Ποιες ποινές επιβλήθηκαν.

Η πτήση MH17 της Malaysia Airlines καταρρίφθηκε το 2014 από έναν πύραυλο ρωσικής κατασκευής, ο οποίος εκτοξεύτηκε από ένα αγρόκτημα στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το ολλανδικό δικαστήριο όπου διεξάγεται η δίκη τεσσάρων υπόπτων για την κατάρριψη του αεροσκάφους, προσθέτοντας ότι η Ρωσία είχε σε γενικές γραμμές τον έλεγχο των αυτονομιστικών δυνάμεων στην περιοχή, όταν καταρρίφθηκε το αεροσκάφος.

«Το δικαστήριο κρίνει ότι η MH17 καταρρίφθηκε από την εκτόξευση ενός πυραύλου BUK από ένα αγρόκτημα κοντά στο Περβομάισκ, σκοτώνοντας 283 επιβάτες και 15 μέλη του πληρώματος», δήλωσε ο προεδρεύων δικαστής Χέντρικ Στένχαϊς.

«Από τα μέσα Μαΐου 2014 η Ρωσία είχε σε γενικές γραμμές τον έλεγχο πάνω από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ», δήλωσε ο Στένχαϊς αναφερόμενος στην περιοχή όπου καταρρίφθηκε η επιβατική πτήση στις 17 Ιουλίου 2014.

Ολλανδικό δικαστήριο επέβαλε ποινές ισόβιας κάθειρξης στους τρεις υπόπτους που καταδικάστηκαν για ανθρωποκτονία για τον ρόλο τους στην κατάρριψη της επιβατικής πτήσης MH17 της Malaysia Airlines πάνω από την Ουκρανία το 2014.

Οι καταδικασθέντες, δύο Ρώσοι πρώην αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών και ένας Ουκρανός αυτονομιστής ηγέτης, κρίθηκαν ένοχοι για την κατάρριψη του αεροσκάφους και τον θάνατο και των 298 επιβαινόντων. Πρόκειται για τους Ρώσους Ιγκόρ Γκιρκίν, Σεργκέι Ντουμπίνσκι και τον Ουκρανό Λεοντίν Χαρτσένκο. Ο τέταρτος ύποπτος που δικάστηκε, ο Ρώσος Ολεγκ Πουλάτοφ, αθωώθηκε.

Το δικαστήριο επίσης διέταξε τους καταδικασθέντες να πληρώσουν πάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις στους συγγενείς των θυμάτων.

Οι ύποπτοι καταδικάστηκαν ερήμην και παραμένουν φυγόδικοι. Πιστεύεται ότι βρίσκονται στη Ρωσία, η οποία δεν πρόκειται να τους εκδώσει.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι ένοχοι δεν είχαν ασυλία καθώς δεν ήταν μέλη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Ρωσία: «πολιτική» και σκανδαλώδης η απόφαση του δικαστηρίου

«Η πορεία και το αποτέλεσμα της δικαστικής διαδικασίας δείχνουν ότι (η απόφαση) βασίζεται σε μια πολιτική εντολή», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας πως «καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης το δικαστήριο δεχόταν άνευ προηγουμένου πίεση από Ολλανδούς πολιτικούς, εισαγγελείς και μμε για να επιβάλει ένα αποτέλεσμα με πολιτικά κίνητρα».

«Η δίκη στην Ολλανδία είναι πιθανό να γίνει μια από τις πιο σκανδαλώδεις στην ιστορία των νομικών διαδικασιών», προσέθεσε.

