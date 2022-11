Κοινωνία

Πολυτεχνείο: Η πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία (εικόνες)

Σε εξέλιξη είνιαι η πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. Δρακόνεια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας. Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί. Τι ισχύει για τα ΜΜΜ.



Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η πορεία για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Στην κεφαλή της πορείας προπορεύεται η αιματοβαμμένη σημαία η οποία μεταφέρεται από τα χέρια μελών της ΠΑΣΠ και θα καταλήξει στην αμερικάνικη πρεσβεία.

Οι φοιτητές ξεκίνησαν από τη συμβολή της οδού Ακαδημίας και Ιπποκράτους και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στην πύλη του Πολυτεχνείου όπου άνοιξαν τη σημαία-σύμβολο.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται και οι προσυγκεντρώσεις ενόψει της μεγάλης πορείας προς την πρεσβεία των ΗΠΑ, που θα πραγματοποιηθεί αργότερα.

Ωστόσο, περίπου 700 άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου είναι μαζεμένα στην κάτω πλευρά της πλατείας Κλαυθμώνος. Μερικά άτομα βγήκαν από το παρκάκι και πέταξαν μια μολότοφ, ωστόσο το περιστατικό δεν πήρε έκταση και τα πνεύματα ηρέμησαν άμεσα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ αυτή την ώρα στην οδό Σταδίου βρίσκονται περίπου 5.200 άτομα.

Νωρίτερα, πλήθος κόσμου τίμησε την 49η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, προσερχόμενος στο ιστορικό κτιριακό συγκρότημα στην οδό Πατησίων, για να αφήσει λουλούδια και στεφάνια στο μνημείο της εξέγερσης και τη σιδερένια πόρτα που έριξε το τανκ τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973.

Ιδιαίτερο χρώμα έδωσε φέτος η προσέλευση πολλών μικρών παιδιών, που άφηναν λουλούδια, ζωγραφιές, ακόμα και πολύχρωμα πανό στο μνημείο του Πολυτεχνείου.

Οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν λίγο μετά τις 13.30 και στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης της Επιτροπής Εορτασμού της 17ης Νοέμβρη, κατά την οποία έγινε η ανάκρουση του ύμνου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αφού προηγήθηκε το προσκλητήριο των νεκρών.

Λόγω των κινητοποιήσεων, είναι κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, ενώ δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας από την Αστυνομία, η οποία μέχρι στιγμής έχει προχωρήσει σε 17 προσαγωγές.





Τα μέτρα της Αστυνομίας

Με τη συμμετοχή περισσότερων των 5.500 αστυνομικών εφαρμόζονται τα δρακόντεια μέτρα για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τα οποία είναι αντίστοιχα με αυτά, πριν από την πανδημία, το 2019, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο αρχηγείο της ΕΛΑΣ.

Οι αστυνομικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και με διμοιρίες από την περιφέρεια, ενώ ένα «δίχτυ ασφαλείας» έχει απλωθεί πάνω από την Αθήνα.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται από την ΕΛΑΣ στη φύλαξη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, πρεσβειών και κυβερνητικών κτιρίων. Παράλληλα, αστυνομικοί με πολιτικά βρίσκονται σε καίρια σημεία της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Αθήνας, ενώ πραγματοποιούνται προληπτικοί έλεγχοι.

Από αέρος, drones και ελικόπτερο θα δίνουν κατά τη διάρκεια της πορείας, συνεχώς, εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ, ενώ θα παρακολουθούνται και ταράτσες πολυκατοικιών, ειδικά στην περιοχή των Εξαρχείων, από όπου προηγούμενες φορές ορισμένα άτομα πετούσαν διάφορα αντικείμενα με στόχο τις αστυνομικές δυνάμεις. Εξονυχιστικοί έλεγχοι θα γίνονται και σε σημεία όπου θα υπάρχουν ενδείξεις ή πληροφορίες ότι κάποιοι μπορεί να έχουν κρύψει «πολεμοφόδια».

Τέλος, τα ειδικά θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού της ΕΛΑΣ, οι «αύρες», θα βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, έτοιμες να επέμβουν σε κάθε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την 49η επέτειο Εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ισχύουν στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Αθήνας, ως εξής:

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, έως την 06:00 ώρα της Παρασκευής 18-11-2022, ως εξής:

Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πεζόδρομος Τοσίτσα

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου

Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας

Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη

Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου - Πατησίων και Μάρνης.

Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνης.

Σπ. Tρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, σήμερα Πέμπτη 17/11/2022 από ώρα 06:00 καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από ώρα 12:00 της ιδίας μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

-Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

-Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Από τη Διεύθυνσή Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

H Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς έως και την Πέμπτη 17-11-2022, να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στους χώρους των εκδηλώσεων, της διαδρομής τής πορείας και πέριξ της πρεσβείας των ΗΠΑ, καθώς επίσης και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, τόσο για την εξυπηρέτησή τους, όσο και για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Μέσα Μεταφοράς

Για τις σταθερές συγκοινωνίες, έχει ανακοινωθεί ότι ο σταθμός «Μέγαρο Μουσικής» του μετρό θα κλείσει στις 15:00 και οι σταθμοί «Σύνταγμα» και «Ευαγγελισμός» θα κλείσουν στις 16:30. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς στάση, ενώ οι σταθμοί αναμένεται να ανοίξουν μετά την ολοκλήρωση της πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία αργά το απόγευμα.

Αλλαγές θα υπάρχουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, έως και τις 6 π.μ. της Παρασκευής 18 Νοεμβρίου 2022 θα ισχύουν τροποποιήσεις όλων των δρομολογίων λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ που διέρχονται από το κέντρο της Αθήνας.

Μεταξύ άλλων:

Γ12: Τα δρομολόγια δεν θα διέρχονται από την οδό Πατησίων. Προσωρινή διαδρομή Λιοσίων – Χαλκοκονδύλη – 3ης Σεπτεμβρίου – Στουρνάρη.

Χ95: Κατά τη διάρκεια της πορείας του Πολυτεχνείου τα δρομολόγια θα εκτελούνται μέχρι τον σταθμό μετρό «Εθνική Αμυνα».

Τρόλεϊ 2, 3, 4, 5, 11, 15: Προσωρινή διαδρομή μέσω 3ης Σεπτεμβρίου – Μάρνη.





