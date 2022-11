Αθλητικά

Νίκος Κακλαμανάκης: Απορρίφθηκε η αγωγή της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας σε βάρος του

Αβάσιμη κρίθηκε η αγωγή που είχε καταθέσει η Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας κατά του Ολυμπιονίκη Νίκου Κακλαμανάκη.

Ως «ουσιαστικώς αβάσιμη» απορρίφθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο η αγωγή που είχε καταθέσει η Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας κατά του Ολυμπιονίκη Νίκου Κακλαμανάκη με αφορμή δημόσιες δηλώσεις και αναρτήσεις του, για φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας εκ μέρους διοικήσεων αθλητικών σωματείων.

Το δικαστήριο με την απόφαση του (2796/2022), δικαίωσε τον χρυσό αθλητή και απέρριψε τους ισχυρισμούς της Ομοσπονδίας η οποία διεκδικούσε από τον ολυμπιονίκη αποζημίωση ύψους 100 χιλιάδων ευρώ για την βλάβη που ισχυριζόταν ότι προκλήθηκε στη φήμη της.

Το δικαστήριο με ένα πολυσέλιδο σκεπτικό αναφέρει στην απόφαση του, με την οποία διατάσσει να επιβαρυνθεί η ενάγουσα Ομοσπονδία με τα δικαστικά έξοδα, ότι ο Ολυμπιονίκης δεν προέκυψε ότι θέλησε να προκαλέσει ζημιά στην ενάγουσα αλλά «κίνητρό του ήταν η προάσπιση του θεσμικού ρόλου της ενάγουσας, ως οργάνου προαγωγής του αθλήματος της ιστιοπλοΐας, μέσω της κάθαρσης κάθε παθογένειας, που είχε διαπιστωθεί κατά τη λειτουργία της σε βάθος χρόνου».

Τονίζουν επίσης οι πρωτοδίκες που έκριναν την υπόθεση πως ο κ. Κακλαμανάκης στις επίμαχες τοποθετήσεις του «δεν αναφέρεται στην ενάγουσα ομοσπονδία, αλλά στα πρόσωπα, τα οποία αποτελούν τις κατά καιρούς διοικήσεις αυτής και τα οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, εκμεταλλεύονται τη μακρόχρονη παραμονή τους στην διοίκηση και την απουσία ελέγχου, προκειμένου να προβαίνουν σε οικονομική κακοδιαχείριση και καταχρηστικές συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών σιωπής σε αιτήματα αθλητών και εκφοβισμού εις βάρος αθλητών».

Το δικαστήριο τονίζει επίσης, σχετικά με τις αιτιάσεις της Ομοσπονδίας σε αναφορές περί κακοδιαχείρισης που είχε κάνει ο Ολυμπιονίκης, ότι οι οικονομικές δραστηριότητες της ενάγουσας ελέγχθηκαν από την Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας που είχε αποστείλει τα αποτελέσματα του ελέγχου της στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος δεν διαπίστωσε τέλεση αδικημάτων. Σύμφωνα με την απόφαση του Πρωτοδικείου: «ο εναγόμενος, αναφέροντας ενώπιον τρίτων ότι η ενάγουσα τελεί υπεξαίρεση ή και απιστία, ακόμη κι αν οι ισχυρισμοί αυτοί είναι αναληθείς, δεν τελούσε σε γνώση της αναλήθειάς τους, καθώς οι ως άνω πλημμέλειες είχαν υποπέσει όχι μόνον στην αντίληψη του Ιδίου ως αθλητή της ιστιοπλοΐας, αλλά και στην αντίληψη ετέρων προσώπων ασχολουμένων με την ιστιοπλοΐα και συνεπώς, ευλόγως δημιουργούσαν στον εναγόμενο την πεποίθηση ότι εντός της ενάγουσας αληθώς διαπράττονταν απιστίες και υπεξαιρέσεις».

Κατά την κρίση του δικαστηρίου η ενάγουσα αποτελεί αθλητική ομοσπονδία πανελληνίου, αλλά και παγκοσμίου βεληνεκούς και «... εφόσον η δράση της απασχολεί την κοινή γνώμη, οι περιλαμβανόμενες στην ως άνω ανάρτηση του εναγομένου οξείες εκφράσεις, οι οποίες αναφέρονται σε αυτήν... αν και αποτελούν δυσμενείς χαρακτηρισμούς, είναι δικαιολογημένες, καθ' ό μέτρο αποτελούν άσκηση κριτικής στο έργο της, πολλώ δε μάλλον, εφόσον προέρχονται από έναν καταξιωμένο πρωταθλητή στο χώρο της ιστιοπλοΐας, όπως ο εναγόμενος, ο οποίος είναι χρυσός Ολυμπιονίκης στο εν λόγω άθλημα και ως εκ τούτου, είναι φυσικό να ενδιαφέρεται εντόνως για τα τεκταινόμενα στην ελληνική ιστιοπλοΐα. Άλλωστε, στο τέλος της αναρτήσεώς του, ο εναγόμενος κάνει λόγο για κάθαρση του ελληνικού αθλητισμού, ώστε οι αθλητές (εννοεί της ιστιοπλοΐας) να έχουν την ομοσπονδία (εννοεί την ενάγουσα), η οποία τους αξίζει».

Το δικαστήριο τονίζει τέλος ότι ο Νίκος Κακλαμανάκης «είχε δικαιολογημένο ενδιαφέρον, ως Ολυμπιονίκης του αθλήματος της ιστιοπλοΐας, να εκθέσει όσα περιέχονται στην από 09-11-2019 ανάρτησή του και τα οποία θεωρούσε αληθή, ενώ δεν υπήρξε υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου στις σχετικές αναφορές, αφού ορισμένες υπερβολές στις εκφράσεις του δεν αρκούν για τη θεμελίωση του αστικού αδικήματος της εν γνώσει διάδοσης αναληθών δυσφημιστικών ειδήσεων σε βάρος της ενάγουσας, καθώς, εξαιτίας του ρόλου και της λειτουργίας της τελευταίας, τα όρια της ανεκτής κριτικής εις βάρος της είναι ευρύτερα από εκείνα τα οποία αφορούν σε απλό πολίτη, επειδή η ενάγουσα αποτελεί νομικό πρόσωπο, το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη και ως εκ τούτου, εκτίθεται αναπόφευκτα και συνειδητά σε ενδελεχή έλεγχο των πράξεων και των κινήσεών της, ιδίως από διακεκριμένους αθλητές της ιστιοπλοΐας, όπως ο εναγόμενος».

