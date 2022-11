Πολιτική

Γεωργιάδης: Ο “Ρουβίκωνας” επιτίθεται σε όποιον στοχοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την "σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με την άκρα Αριστερά" και τι ανέφερε για τα παιδιά του που βρίσκονταν μόνα στο σπίτι, την ώρα της "παρέμβασης" των αναρχικών.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενος στην «παρέμβαση» του Ρουβίκωνα στο σπίτι του, είπε ότι είχε αποχωρήσει από το σπίτι του μαζί με τη σύζυγο του για να πάνε σε μια κοινωνική εκδήλωση, όταν μετά από λίγα λεπτά τον πήραν τηλέφωνο τα παιδιά του και φοβισμένα τον ενημέρωσαν για ότι είχε συμβεί.

«Επέστρεψα αμέσως σπίτι και είδα τα τρικάκια κα τα μακαρόνια που είχαν πετάξει στην είσοδο του σπιτιού μου καμιά σαρανταριά άτομα, όπως με πληροφόρησαν», συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Όποιος στοχοποιείται από τον ΣΥΡΙΖΑ, λίγες ώρες ή ημέρες μετά δέχεται επίθεση από τον Ρουβίκωνα», υπογράμμισε με νόημα ο κ. Γεωργιάδης και συμπλήρωσε, «δεν είδα όμως καμιά παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν επί κυβέρνησης του πήγαινα τα δάνεια σε “κοράκια”».

Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την ομόθυμη καταδίκη της επίθεσης στο σπίτι του από την αντιπολίτευση. «Αυτό κρατάω κι όχι την ειρωνική ανάρτηση Πολάκη», ανέφερε.

«Μπορούμε να έχουμε πολιτική αντιπαράθεση», είπε ο κ. Γεωργιάδης «αλλά τα σπίτια μας πρέπει να μένουν έξω από αυτά», τόνισε στη συνέχεια.

Τέλος και μεταξύ άλλων, παρατήρησε ότι «ο Ρουβίκωνας χειρίζεται έξυπνα ότι κάνει. Φτάνοντας μέχρι την είσοδο των σπιτιών κινείται στα όρια και οι νομικές συνέπειες είναι είτε ανύπαρκτες, είτε ελάχιστες για αυτούς που το κάνουν», ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι «είναι γνωστή η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με την άκρα Αριστερά και η κάλυψη που της παρέχει».





