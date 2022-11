Πολιτική

Γεωργιάδης: ο “Ρουβίκωνας” πέταξε… μακαρόνια στο σπίτι του Υπουργού (εικόνες)

Με τρικάκια και μακαρόνια διαμαρτυρήθηκαν οι αντιεξουστές. Οργή του Υπ. Ανάπτυξης. Τι λέει για τα παιδιά του και πως “συνδέει” τους αντιεξουσιαστές με τον Αλέξη Τσίπρα.

Μέλη του "Ρουβίκωνα" πήγαν το βράδυ της Πέμπτης στο σπίτι του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, όπου πέταξαν τρικάκια και μακαρόνια.

Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη την στιγμή της επίθεσης, στο σπίτι βρίσκονταν τα παιδιά του.

«Ένα περίεργο πράγμα όποτε λέω κάτι που ενοχλεί πολύ τον Αλέξη Τσίπρα έρχεται ο Ρουβίκωνας και επιτίθεται στο σπίτι μου με τα παιδιά μου μέσα…μπα σύμπτωση θα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα καταδικάζει την επίθεση στο σπίτι μου είμαι βέβαιος…παιδιά δεν σας φοβόμαστε να ξέρετε..», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Γεωργιάδης.

Λίγο αργότερα, σε νέα του ανάρτηση ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων έγραψε:

«Τώρα βλέπω ότι πέταξαν και μακαρόνια οι «επαναστάτες» το Ρουβίκωνα για να διαμαρτυρηθούν και καλά για το Καλάθι…άμα δεν έχει κάνει φτωχός και τα έχεις όλα έτοιμα στην ζωή σου πως να εκτιμήσεις την αξία αυτών των τροφίμων που πέταξαν….το «Καλάθι» πόνεσε πολύ τελικά…»

Σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου αναφέρει: «Πριν από λίγο στο σπίτι του υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, την ώρα που μέσα στο σπίτι βρισκόταν τα παιδιά του, επιτέθηκαν οι τραμπούκοι του Ρουβίκωνα. Καταδικάζουμε αυτή την άνανδρη επίθεση από τους τραμπούκους της οργάνωσης αυτής και το ίδιο περιμένουμε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Καθαρά και απόλυτα».

