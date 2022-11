Ξάνθη

Ξάνθη: σκοτώθηκε στρατιωτικός μέσα σε στρατόπεδο

Έρευνα διεξάγεται με εντολή του ΓΕΣ για τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα ο ανθυπασπιστής.

Στρατιωτικός έχασε τη ζωή του το πρωί της Πέμτπης 17 Νοεμβρίου, καθώς τραυματίστηκε θανάσιμα από όπλο μέσα σε Μονάδα της Ξάνθης, στην οποία υπηρετούσε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΣ, ο ανθυπασπιστής, μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όμως δεν τα κατάφερε. Τα αίτια του συμβάντος διερευνούνται.

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ

"Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 17 Νοεμβρίου 2022, o Ανθυπασπιστής Α.Μ., ετών 45, ο οποίος υπηρετούσε σε Μονάδα της Ξάνθης και εκτελούσε υπηρεσία, τραυματίστηκε σοβαρά από όπλο, ευρισκόμενος εντός του Στρατοπέδου. Διεκομίσθη άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης όπου και κατέληξε.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του."

