James Webb: Νέα σπουδαία ανακάλυψη του διαστημικού τηλεσκοπίου (εικόνες)

Άλλη μία εντυπωσιακή και σημαντική ανακάλυψη έκανε το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb...

Η αμερικανική και η ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία (NASA και ESA) ανακοίνωσαν ότι το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb ανακάλυψε δύο απρόσμενα φωτεινούς γαλαξίες, οι οποίοι είναι από τους πιο πρώιμους και πιο μακρινούς που έχουν ποτέ παρατηρηθεί.

Οι δύο γαλαξίες εκτιμάται ότι έχουν ηλικίες μόλις 350 και 450 εκατομμύρια χρόνια αντίστοιχα μετά την αρχική "Μεγάλη Έκρηξη" (Μπιγκ Μπανγκ) που δημιούργησε το σύμπαν. Ο μέχρι σήμερα κάτοχος του ρεκόρ απόστασης στον χώρο και στον χρόνο ήταν ένας γαλαξίας που υπήρχε πριν 400 εκατομμύρια χρόνια μετά το "Μπιγκ Μπανγκ" και είχε βρεθεί το 2016 από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble.

Η μεγάλη φωτεινότητα των δύο τόσο νεαρών αλλά σχετικά μικρών σε μέγεθος γαλαξιών αποτελεί ένα αίνιγμα για τους επιστήμονες. Οι δύο γαλαξίες ήσαν μέχρι σήμερα "αόρατοι" για τα άλλα λιγότερο ισχυρά τηλεσκόπια. Η παρατήρηση του φωτός πολύ μακρινών ουράνιων αντικειμένων, το οποίο έχει κάνει ένα μακρύ ταξίδι έως τη Γη, σημαίνει ότι οι αστρονόμοι βλέπουν ταυτόχρονα αυτό που υπήρχε πολύ πίσω στο παρελθόν.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τους Μάρκο Καστελάνο του Εθνικού Ινστιτούτου Αστροφυσικής στην Ιταλία και Ρόχαν Ναϊντού του Κέντρου Αστροφυσικής Χάρβαρντ-Σμιθσόνιαν στις ΗΠΑ, έκαναν σχετικές δημοσιεύσεις στο περιοδικό αστροφυσικής "The Astrophysical Research Letters", ενώ η NASA πραγματοποίησε και σχετική συνέντευξη τύπου για την ανακάλυψη. Οι νέες παρατηρήσεις του James Webb οδηγούν τους αστρονόμους στο συμπέρασμα ότι στο πρώιμο υπήρχε ένας απρόσμενα μεγάλος αριθμός γαλαξιών πολύ φωτεινότερων του αναμενομένου.

"Οτιδήποτε βλέπουμε, είναι καινούριο. Το Webb μας δείχνει ότι υπάρχει ένα πολύ πλούσιο σύμπαν πέρα από αυτό που είχαμε φανταστεί. Για μια ακόμη φορά το σύμπαν μας εξέπληξε. Αυτοί οι πρώιμοι γαλαξίες είναι πολύ ασυνήθιστοι με πολλούς τρόπους. Είναι πολύ διαφορετικοί από τον δικό μας γαλαξία ή από άλλους μεγάλους γαλαξίες που βλέπουμε γύρω μας σήμερα", δήλωσε ο Τομάσο Τρέου του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος 'Αντζελες (UCLA).

"Αυτές οι παρατηρήσεις απλώς κάνουν το κεφάλι σου να εκραγεί. Πρόκειται για ένα τελείως νέο κεφάλαιο στην αστρονομία. Είναι σαν μια αρχαιολογική ανασκαφή, όταν ξαφνικά βρίσκεις μια χαμένη πόλη ή κάτι για το οποίο δεν ήξερες τίποτε", ανέφερε η Πάολα Σαντίνι του Αστεροσκοπείου της Ρώμης.

"Μολονότι οι αποστάσεις αυτών πρώιμων γαλαξιών πρέπει να επιβεβαιωθούν με τη φασματοσκοπία, οι ακραίες φωτεινότητες τους συνιστούν ένα πραγματικό αίνιγμα, μια πρόκληση για την κατανόηση μας του σχηματισμού των γαλαξιών", σημείωσε ο Πασκάλ Οές του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

"Βρήκαμε κάτι απίστευτα γοητευτικό. Αυτοί οι γαλαξίες θα πρέπει να ξεκίνησαν να δημιουργούνται μόλις 100 εκατομμύρια χρόνια μετά το Μπιγκ Μπανγκ. Κανένας δεν περίμενε ότι οι 'σκοτεινές εποχές' θα είχαν τελειώσει τόσο γρήγορα. Είναι εντυπωσιακό ότι βλέπουμε τόσο φωτεινούς γαλαξίες σε τόσο πρώιμες εποχές", επεσήμανε ο Γκαρθ Ίλινγκγουορθ του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στη Σάντα Κρουζ.

Το κόστους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων James Webb, που εκτοξεύθηκε πέρυσι τον Δεκέμβριο, είναι το μεγαλύτερο και ισχυρότερο τηλεσκόπιο που έχει σταλεί στο διάστημα, κινούμενο σε τροχιά πέριξ του Ήλιου σε απόσταση 1,6 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη.