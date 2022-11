Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας: Πως γίνεται η κατάθεση πινακίδων ηλεκτρονικά

Πως μπορείτε να θέσε σε ακινησία το όχημα σας ηλεκτρονικά. Βήμα προς βήμα η διαδικασία.

Με τον χρόνο να μετρά πλέον αντίστροφα για την ανάρτηση των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων για το 2023, όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων κρίνουν ότι επιθυμούν να θέσουν σε ακινησία το αυτοκίνητο τους, μη πληρώνοντας τα τέλη, μπορούν να το πράξουν και φέτος με ηλεκτρονικό τρόπο.

Η σχετική υποβολή γίνεται μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ «myCAR» έως το τέλος του έτους. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική», είναι τα εξής:

Συνδέεστε στην εφαρμογή με τους κωδικούς Taxisnet.

Επιλέγετε ή καταχωρείτε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που επιθυμείτε να θέσετε σε ψηφιακή ακινησία.

Καταχωρείτε τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής, την οδό και τον αριθμό.

Δηλώνετε υπεύθυνα τον χώρο στάθμευσης, ο οποίος πρέπει να είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος.

Υποβάλλετε την αίτησή σας και εάν είστε μοναδικός ιδιοκτήτης το σύστημα σας δίνει αριθμό αίτησης και σας ενημερώνει ότι το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία. Στην περίπτωση που υπάρχουν συνιδιοκτήτες, ενημερώνονται για το αίτημά σας, το οποίο θα πρέπει να εγκρίνουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Τι πρέπει να κάνετε στην περίπτωση ακινησίας ενός οχήματος

Η ψηφιακή ακινησία επιτρέπεται μόνο για επιβατικά ΙΧ και δίκυκλα ΙΧ, η κατάσταση των οποίων είναι «σε κίνηση» και ο ιδιοκτήτης έχει την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας τους.

Η ακινησία ενός οχήματος θα πρέπει να δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ σε περιπτώσεις όπως:

Κλοπής ή υπεξαίρεσης του οχήματος.

Κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό.

Μεταβίβασης του οχήματος η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί.

Κατάσχεσης του οχήματος από δημόσια αρχή με τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτού.

Αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από δημόσια αρχή.

Παράδοσης στις εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) με σκοπό την οριστική διαγραφή του με ανακύκλωση.

Ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος λόγω πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας.

Πλειστηριασμού του οχήματος.

Αποξένωσης του ιδιοκτήτη ή κατόχου από το όχημα, όπως στην περίπτωση περισυλλογής του από τον δήμο ως εγκαταλελειμμένου.

Σε κάθε άλλη περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δεν έχει στην κατοχή του είτε το όχημα είτε τα στοιχεία κυκλοφορίας του (άδεια και πινακίδες).

Στην περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη του οχήματος, η ακινησία δηλώνεται από τους κληρονόμους του (εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμη άδεια κυκλοφορίας στο όνομά τους) στη ΔΟΥ του θανόντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι εντοπιστούν μετά τη δήλωση ακινησίας να κυκλοφορούν τα οχήματά τους θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, το οποίο αυξάνεται στα 30.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής ενώ ταυτόχρονα αφαιρείται για τρία χρόνια το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος. Η ακινησία ισχύει μέχρι το όχημα να τεθεί εκ νέου «σε κίνηση» με την υποβολή αίτησης άρσης της ακινησίας, η οποία πραγματοποιείται επίσης ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας εφόσον καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του έτους της άρσης και υπάρχει ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

