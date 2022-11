Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας: Έρχονται... τα ραβασάκια

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται το άνοιγμα της πλατφόρμας. Τα ποσά, αλλά και τα πρόστιμα σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Λίγες ημέρες απέμειναν για την ανάρτηση των ειδοποιητηρίων, για τα τέλη κυκλοφορίας του 2023.

Η πλατφόρμα myCar από όπου οι ιδιοκτήτες ΙΧ και άλλων οχημάτων θα μπορούν να κατεβάσουν τα ειδοποιητήρια, αναμένεται να έχει ανοίξει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή.

Το ποσά θα είναι τα ίδια με πέρυσι, το ίδιο και τα πρόστιμα για τους εκπρόθεσμους.

