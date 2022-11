Οικονομία

Βενζινάδικα νόθευαν καύσιμα και “πείραζαν” το σύστημα εισροών - εκροών (εικόνες)

Eξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης χημικών προϊόντων για τη νόθευση καυσίμων σε πρατήρια. Σε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία.



Κύκλωμα διακίνησης χημικών προϊόντων για τη νόθευση καυσίμων σε πρατήρια της Αττικής εξαρθρώθηκε από την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 μέλη του κυκλώματος και στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, ενώ εντοπίστηκαν 2 πρατήρια υγρών καυσίμων στην Αττική, που διατηρούσαν ειδικό μηχανισμό παραβίασης του συστήματος εισροών εκροών, ένα εκ των οποίων σφραγίσθηκε.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με βυτιοφόρο όχημα που μετέφερε χημικούς διαλύτες και προμήθευε πρατήρια στην Αττική.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, σε πρατήριο καυσίμων κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης, διαπιστώθηκε ότι το βυτιοφόρο ήταν έμφορτο με 20.000 λίτρα νοθευμένου καυσίμου για τα οποία δεν έφερε παραστατικά, στερείτο άδειας κυκλοφορίας και έφερε πλαστό αριθμό πλαισίου, ενώ είχε προηγηθεί και διαδικασία εκφόρτωσης σε έτερο πρατήριο.

Ακολούθησαν έρευνες στα πρατήρια καυσίμων υπό τον συντονισμό του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) και με την συνδρομή κλιμακίων του Δ΄ Τελωνείου Πειραιά, της Διεύθυνσης Ελέγχου και αποθήκευσης καυσίμου του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΔΕΔΑΚ) και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.ΥΤ.), με τις ακόλουθες διαπιστώσεις:

Στο πρώτο πρατήριο:

διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε άνευ αδείας, καθώς του είχε αφαιρεθεί από την αδειοδοτούσα Αρχή,

βρεθήκαν 3 τηλεχειριστήρια που παρέμβαιναν στην λειτουργία των αντλιών και του συστήματος εισροών-εκροών,

δεν εξέδιδε αποδείξεις από τον φορολογικό μηχανισμό κατά την πώληση των νοθευμένων καυσίμων,

ελήφθησαν δείγματα από τις δεξαμενές και τις αντλίες και βρέθηκαν μη κανονικά - νοθευμένα με χημικούς διαλύτες,

εντοπίστηκε σε δεξαμενή ειδικό διαμορφωμένο στόμιο αναρρόφησης των λαθραίων καυσίμων, όπου κατά την εισαγωγή αυτών στη δεξαμενή δεν αναγραφόταν στο σύστημα εισροών εκροών της ΑΑΔΕ η ποσότητα των λαθραίων-νοθευμένων καυσίμων

κατασχέθηκαν πλήθος φορολογικών στοιχείων, εκτυπώσεις απεικόνισης του συστήματος εισροών-εκροών και του ισοζυγίου ημέρας, ηλεκτρονικός υπολογιστής του συστήματος εισροών εκροών και 1.785,13 ευρώ.

Στο δεύτερο πρατήριο: βρεθήκαν 4 τηλεχειριστήρια τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο σύστημα εισροών-εκροών του πρατηρίου, ενώ ελήφθησαν δείγματα καυσίμων τα οποία βρέθηκαν μη κανονικά.

Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία μέλους του κυκλώματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πτυσσόμενο γκλοπ,

2 αεροβόλα όπλα,

σιδερογροθιά,

τάμπλετ και

7.290 ευρώ

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από την κατασχεθείσα ποσότητα των λαθραίων καυσίμων του βυτιοφόρου οχήματος ξεπερνούν το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ.

Τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν για εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι ανωτέρω συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

