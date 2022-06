Οικονομία

Πρόστιμο για νοθευμένη βενζίνη σε πρατήριο υγρών καυσίμων

"Τσουχτερό" πρόστιμο σε βενζινάδικο που πουλούσε νοθευμένα καύσιμα.

Με υψηλό πρόστιμο τιμωρήθηκε εταιρεία πετρελαιοειδών και χημικών προϊόντων που εδρεύει στο Μαρούσι, όταν σε πρατήριο υγρών καυσίμων της στον Βόλο, έπειτα από έλεγχο υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων, βρέθηκε νοθευμένο δείγμα αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων σε ποσοστό 20%.

Το πρόστιμο, που επιβλήθηκε στην εταιρεία από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανέρχεται σε 130.000 ευρώ.

Η σοβαρή παράβαση με το νοθευμένο δείγμα αμόλυβδης βενζίνης διαπιστώθηκε κατά την διάρκεια ελέγχου στο πρατήριο υγρών καυσίμων στις 28 Ιουνίου 2021, αλλά η πράξη επιβολής του διοικητικού προστίμου υπογράφηκε σχεδόν ένα χρόνο αργότερα στις 31 Μαΐου 2022.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε στην ανώνυμη εταιρεία πετρελαιοειδών και χημικών προϊόντων με έδρα το Μαρούσι Αττικής, για παράβαση της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του Ν. 4177/2013, διότι «σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 28-6-2021 σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Βόλο, διαπιστώθηκε στο δείγμα ότι πρόκειται για δείγμα βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων μη κανονικό και νοθευμένο με ελαφρά έλαια ή/και διαλύτες σε ποσοστό 20%, σύμφωνα με την Έκθεση Εξέτασης Δείγματος και σε ποσοστό 23,7%, σύμφωνα με την Έκθεση κατ΄ Έφεση Εξέτασης Δείγματος της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε.».

Επίσης κατά τον ίδιο έλεγχο βρέθηκαν ως μη κανονικά και νοθευμένα με ελαφρά έλαια ή/και διαλύτες σε ποσοστό 23,3% και 23,7% αντίστοιχα και τα δύο δείγματα βυτιοφόρου αυτοκινήτου της ίδιας εταιρείας.

Η περίληψη της διοικητικής πράξης επιβολής του προστίμου, έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

