Βόλος: Στη φυλακή γυναίκα γιατί ο σκύλος της... δάγκωσε γειτόνισσα

Η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη και καταδικάστηκε σε φυλάκιση

Στο εδώλιο του Μονομελές Πλημμελειοδικείου Βόλου κάθισαν χθες μια γυναίκα και ο γιος της, που κατηγορούνταν για σωματικές βλάβες από αμέλεια. Η γυναίκα εκπροσωπήθηκε δια συνηγόρου, κρίθηκε ένοχη και καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε μηνών με αναστολή, ενώ ο γιος της αθωώθηκε.

Ανήμερα των Χριστουγέννων , 25 Δεκεμβρίου 2018, στον Άγιο Ονούφριο, ο σκύλος της γυναίκας, ράτσας Ελληνικός ποιμενικός, βγήκε από την αυλή του σπιτιού της γυναίκας και επιτέθηκε στη γειτόνισσα και την δάγκωσε στον μηρό.

Η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη και καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε μηνών, ενώ ο γιος της, που κατέθεσε ότι ο σκύλος είναι ιδιοκτησίας της μητέρας του, αθωώθηκε.

