Σοϊλού: Οι ΗΠΑ κανονίζουν τους λογαριασμούς τους στα Βαλκάνια μέσω Ελλάδας

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι προκαλούν αστάθεια στον κόσμο.

«Οι ΗΠΑ κανονίζουν τους λογαριασμούς τους στα Βαλκάνια μέσω Ελλάδας», υποστήριξε ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι προκαλούν αστάθεια στον κόσμο.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, μιλώντας στην επιτροπή προϋπολογισμού της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, ο Τούρκος Υπουργός επικρίνοντας την Ουάσιγκτον ανέφερε «οι ΗΠΑ υποτίθεται ότι θα έφερναν ειρήνη και δημοκρατία στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Το μόνο που άφησαν πίσω ήταν η καταστροφή, η τρομοκρατία, η αστάθεια, μια ετήσια παραγωγή 9.000 τόνων οπίου και ανθρώπων που πέφτουν από τις ρόδες των αεροπλάνων. Με το εμπάργκο που εφαρμόζουν εδώ και χρόνια, απομόνωσαν το Ιράν και το απέκοψαν από τον κόσμο. Οι ΗΠΑ κανονίζουν τους λογαριασμούς τους με την Κίνα μέσω Ταϊβάν, τους λογαριασμούς τους στα Βαλκάνια μέσω Ελλάδας και τους λογαριασμούς τους με τη Μέση Ανατολή μέσω του PKK/YPG».

Ο Τούρκος Υπουργός ισχυρίστηκε ότι η Τουρκία «είναι η χώρα που ασκεί επιρροή από το Αζερμπαϊτζάν έως τη Λιβύη, που αναζητεί φυσικούς πόρους στις θάλασσες, που διεξάγει διασυνοριακές επιχειρήσεις κατά της τρομοκρατίας, που ανοίγει τα κλειστά Βαρώσια και προσεύχεται στην Αγία Σοφία, που κατασκευάζει το εγχώριο αυτοκίνητό της, χωρίς να πάρει την άδεια από κανέναν».

