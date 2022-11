Κόσμος

Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον ΑΝΤ1: Ανεύθυνες οι δηλώσεις Σοϊλού - Είμαστε βαθιά απογοητευμένοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απορρίπτουμε και είμαστε βαθιά απογοητευμένοι από οποιαδήποτε ανεύθυνα σχόλια, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, απαντώντας σε ερώτηση του ΑΝΤ1.



Οργισμένη απάντηση στο χθεσινό σχόλιο του Σουλεϊμάν Σοϊλού έδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σε ερώτηση του ΑΝΤ1 χαρακτηρίζοντας ανεύθυνα τα σχόλια του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών με αφορμή το τρομοκρατικό χτύπημα στην Κωνσταντινούπολη.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν απερίφραστα την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της και στέκονται αλληλέγγυες με την Τουρκία, τον πολύτιμο σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ.

Απορρίπτουμε και είμαστε βαθιά απογοητευμένοι από οποιαδήποτε ανεύθυνα σχόλια που υποδηλώνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν οποιονδήποτε ρόλο ή ευθύνη σε αυτήν την απεχθή επίθεση εναντίον Τούρκων πολιτών.

Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τις τουρκικές αρχές στην έρευνά τους».

Χθες ο Σοϊλού εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά των ΗΠΑ δηλώνοντας: «Λάβαμε το μήνυμα που μας δόθηκε και ξέρουμε ποιο είναι το μήνυμα. Δεν δεχόμαστε τα συλλυπητήρια της Αμερικανικής Πρεσβείας. Δεν δεχόμαστε, απορρίπτουμε, τα συλλυπητήρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμμαχία μας με ένα κράτος που συντηρεί το Κομπάνι και θύλακες τρομοκρατίας (...) πρέπει να συζητηθεί».

Ο Σοϊλού κατηγορεί τους μαχητές του PKK και συμμάχους τους, που υποστηρίζονται από τους Αμερικανούς, ότι διέπραξαν τη φονική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη.

Το PKK αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Τριανταφύλλου: Έχω φάει πολύ ξύλο στο σίριαλ “Παγιδευμένοι” (βίντεο)

Αντικειμενικές αξίες: μειώσεις για λίγους και όχι αναδρομικά

MyΘέρμανση - Επίδομα θέρμανσης: “Φωτιά” στο Taxis από τις αιτήσεις