Ενδοοικογενειακή βία - Panic Button: Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα

Ενημερωτικό σημείωμα εξέδωσε η κυβέρνηση στο οποίο εξηγεί πώς λειτουργεί το panic button, το «κουμπί πανικού» που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά μέσω κινητών τηλεφώνων και στη χώρα μας, με σκοπό να ειδοποιεί την Αστυνομία σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδικότερα αναφέρει:

«Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και της έμφυλης βίας είναι μία συλλογική προτεραιότητα και ευθύνη των κοινωνιών. Μία διαρκής προσπάθεια που για να πετύχει θέλει τη συνεργασία όλων των δυνάμεων. Της Κοινωνίας των Πολιτών, των οργανώσεων, της ερευνητικής κοινότητας, αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Ένα πραγματικό οικοσύστημα προστασίας κάθε γυναίκας.

Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε ένα μεγάλο όπλο, τις νέες τεχνολογίες. Έχουμε συνηθίσει να αναφερόμαστε στους κινδύνους της τεχνολογίας και στο πως αυτή έχει επιδράσει στις διάφορες μορφές βίας. Η τεχνολογία όμως μπορεί να αποτελέσει τον ιδανικό σύμμαχο, τόσο στην πρόληψη, όσο και στην αντιμετώπιση. Να δώσει λύσεις και να σώσει ζωές.

Μερικά παραδείγματα λύσεων με την αξιοποίηση έξυπνων τεχνολογιών είναι οι Live ηλεκτρονικές πλατφόρμες καταγγελιών και υποστήριξης, οι ηλεκτρονικές και βιωματικές πλατφόρμες ενημέρωσης, τα σύγχρονα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά εργαλεία (δημιουργικά παιχνίδια, βιντεοπαιχνίδια, προσομοιώσεις κτλ.) και τέλος τα applications, τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα panic buttons με τη μορφή διαφόρων συσκευών.

Το πρώτο τεχνολογικό εργαλείο της Ελληνικής Πολιτείας στη μάχη για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών είναι η εφαρμογή Panic Button.

Το Panic Button είναι ένα επιτυχημένο παράδειγμα συνεργασίας του κράτους με τον ιδιωτικό τομέα. Την εφαρμογή δημιούργησε και δώρισε στο δημόσιο το Ίδρυμα Vodafone και το ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό.

Τι είναι όμως το Panic Button; Ένα κουμπί άμεσης ανάγκης με τη μορφή εφαρμογής σε κινητή συσκευή, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το γνωστό σε όλους μας 100. Απλό στη χρήση του, αλλά κρίσιμο, καθώς με ένα πάτημα, μία γυναίκα που διατρέχει σοβαρό κίνδυνο θα ενημερώνει την Αστυνομία.

Είναι ένα αίτημα που βάζουν διαρκώς οι γυναικείες οργανώσεις.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του;

μειώνει και άλλο το χρόνο ενημέρωσης/ καταγγελίας για περιστατικό κινδύνου, είναι πολύ απλό στη χρήση του, είναι ένας σιωπηλός συναγερμός, ο κακοποιητής δεν αντιλαμβάνεται πως η γυναίκα ειδοποίησε την Αστυνομία, λειτουργεί αποτρεπτικά.

Ποιες γυναίκες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το Panic Button;

Στην πρώτη, πιλοτική φάση λειτουργίας του, θα μπορούν να το αξιοποιούν γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας μέσω από Αστυνομικά Τμήματα και Συμβουλευτικά Κέντρα της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος μας είναι στη πλήρη λειτουργία του να είναι διαθέσιμο σε όλη την Περιφέρεια και να έχουν πρόσβαση σε αυτό και άλλες γυναίκες και άλλοι συμπολίτες μας, ιδιαίτερα οι πλέον ευάλωτοι και να το αξιοποιήσουμε και ως όπλο ενάντια και σε άλλες μορφές βίας.

Αυτό είναι άλλωστε το μέλλον της ασφάλειας μας, η έξυπνη αστυνόμευση. Η μέγιστη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για το όφελος και την προστασία των πολιτών.

Έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλες χώρες;

Σε πολλές από τη Βοσνία και την Τουρκία μέχρι την Ινδία, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. Θεωρείται εξαιρετικά επιτυχημένο, ενώ διατίθεται σε γυναίκες που έχουν εγνωσμένο κίνδυνο. Είναι χαρακτηριστικό πως ελάχιστες από τις γυναίκες που έχουν πρόσβαση στη σχετική εφαρμογή έχουν χάσει τη ζωή της, επειδή δεν πρόλαβαν να πατήσουν εγκαίρως το κουμπί.

Αξίζει όμως να δοκιμάζουμε νέα μέσα και εφαρμογές, ακόμη και αν σώσουμε μία γυναίκα και μόνο. Αυτό είναι το καθήκον το σύγχρονων κρατών προστασίας»

