Τουρκία: πρώτες προσνηώσεις ελικοπτέρων στο… “αεροπλανοφόρο” Anadolu (εικόνες)

Το αμφίβιο επιθετικό πλοίο της Τουρκίας τέθηκε σε πλόες με προσνηώσεις και απονηώσεις ελικοπτέρων τύπου Super Cobra και Sea Hawk

Ελικόπτερα του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησαν τις πρώτες προσνηώσεις τους στο «αεροπλανοφόρο» Αναντολού, το οποίο αποτελεί την ναυαρχίδα του τουρκικού πολεμικού στόλου.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε μια νέα επίδειξη δύναμης, η τουρκική κυβέρνηση παρουσίασε το νέο μίνι αεροπλανοφόρο της, με το όνομα «Αναντολού».

Η είδηση είναι σήμερα στα πρωτοσέλιδα των τουρκικών εφημερίδων, που γράφουν για τα ελικόπτερα που επιχείρησαν τις πρώτες προσνηώσεις τους στο Αναντολού.

Ενδιαφέρον είναι ότι σταμάτησαν πλέον να αποκαλούν το Αναντολού ως αεροπλανοφόρο και το αποκαλούν ως αμφίβιο επιθετικό πλοίο της Τουρκίας, καθώς αεροπλάνα δεν μπορούν να προσνηωθούν στο Αναντολού, εκτός από τα μικρών διαστάσεων μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες προσνηώσεις ελικοπτέρων τύπου AH-1W Super Cobra και SH-70 Sea Hawk.

Σε μήνυμα του ΥΕΘΑ της Τουρκίας στο Twitter αναφέρεται, μεταξύ άλλων, «Ευχόμαστε ασφαλείς πτήσεις και επιτυχημένες αποστολές στα αεροσκάφη μας που θα εξυπηρετούν στο LHD ΑΝΑΤΟΛΙΑ, που περιμένουμε με ενθουσιασμό να τεθεί σε λειτουργία».

Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterlerinin Cok Maksatl? Amfibi Gemimiz #LHDANADOLU'ya ilk inisi gerceklestirdigi o anlar… ???? https://t.co/o85tSCseCm pic.twitter.com/wiuXYIjrKB — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) November 18, 2022

