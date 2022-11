Αθλητικά

Formula 1: Ο Φερστάπεν poleman στο Άμπου Ντάμπι

Πρώτος τερμάτισε στα δοκιμαστικά ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής.

Ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής (2021, 2022) της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν, θα εκκινήσει από την pole position στον τελευταίο αγώνα της σεζόν που θα διεξαχθεί στο Αμπου Ντάμπι, ενώ δίπλα του θα βρεθεί ο ομόσταυλος του στην Red Bull, Σέρχιο Πέρες.

Η «πρωτιά» του Ολλανδού πιλότου, με χρόνο 1 λεπτό και 23.824 δευτερόλεπτα, ήταν η 7η σε 22 γκραν πρι στην τρέχουσα σεζόν και η 20ή συνολικά στην καριέρα του. Στη δεύτερη σειρά εκκίνησης του αγώνα της Κυριακής (20/11) θα βρεθούν οι οδηγοί της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρκ και Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ, όπως συνέβη και πέρυσι στην πίστα της Γιας Μαρίνα.

Από την 5η και 6η θέση, αντίστοιχα, θα ξεκινήσουν οι οδηγοί της Mercedes, Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ.

