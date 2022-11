Συναγερμός για αρπαγή 15χρονης

Κοινωνία

Συναγερμός έχει σημάνει για την αρπαγή ανήλικης από έναν άνδρα, σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού, από την περιοχή του Ζωγράφου.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι «στις 18/11/2022, πρωινές ώρες, απήχθη από ενήλικο άρρεν άτομο, από την περιοχή Ζωγράφου Αττικής, η Ελβίρα Χ., 15 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 20/11/2022 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, η οποία έχει προβεί σε μήνυση αρπαγής της.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων της, αποσκοπεί στη συνδρομή όλων μας στον έγκαιρο εντοπισμό της, προκειμένου να επιστρέψει με ασφάλεια στην οικογένεια της.

Η Ελβίρα Χ.,. έχει ύψος 1.60 μ., είναι 75 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε παντελόνι, μαύρη ζακέτα «Nike» και αθλητικά παπούτσια. Κρατούσε μαύρο σακίδιο πλάτης «Polo» .

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.»

