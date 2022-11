Πολιτισμός

Έμπε ντε Μποναφίνι: Πέθανε η φωνή των “Μητέρων της Πλάθα ντε Μάγιο”

Η μαχητική ακτιβίστρια της Αργεντινής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.

Η Εμπε ντε Μποναφίνι, η φωνή των «Μητέρων της Πλάθα ντε Μάγιο» και μαχητική ακτιβίστρια κατά της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την διάρκεια της δικτατορίας της Αργεντινής πέθανε σήμερα σε ηλικία 93 ετών.

«Η πολυαγαπημένη Εμπε, Μητέρα της Πλάθα ντε Μάγιο, παγκόσμιο σύμβολο του αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καμάρι της Αργεντινής. Ο Θεός σε κάλεσε την Ημέρα της Εθνικής Κυριαρχίας...Δεν πρέπει να είναι τυχαίο. Μόνο ευχαριστώ και αντίο», έγραψε στο Twitter η αντιπρόεδρος της Αργεντινής Κριστίνα Κίρχνερ.

Η Εμπε Μποναφίνι έχασε τους δύο γιους της στον «Βρώμικο Πόλεμο» του δικτατορικού καθεστώτος (δεκαετίες του '70 και του '80) κατά αντιφρονούντων ακτιβιστών, πανεπιστημιακών και πολιτικών. Τριάντα χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν ή εξαφανίστηκαν τότε, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Οι δύο γιοί της δεν βρέθηκαν ποτέ και θεωρήθηκαν νεκροί.

Έγινε γνωστή όταν μαζί με 13 ακόμη γυναίκες άρχισαν να αναζητούν τα παιδιά τους που είχαν απαχθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας. Από την πρώτη συγκέντρωσή τους στις 30 Απριλίου 1977, οι Μητέρες της Πλάθα ντε Μάγιο έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αργεντινή.

Ωστόσο, ορισμένες τοποθετήσεις της Εμπε Μποναφίνι δημιούργησαν πολεμική, όταν εξέφρασε την υποστήριξή της προς τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, όταν δήλωσε ότι ο πάπας Ιωάννης Παύλος θα καεί στην κόλαση για την αλληλεγγύη του προς τις μητέρες των φυλακισμένων μελών της βασικής οργάνωσης ETA... Το 2011 υπήρξε αντικείμενο έρευνας για απάτη, ενώ πολεμική προκάλεσε και η ακλόνητη υποστήριξή της προς το ζεύγος Κίρχνερ.

Όμως, περισσότερο από 40 χρόνια μετά την πρώτη πορεία, οι Μητέρες της Πλάθα ντε Μάγιο παραμένουν ισχυρό σύμβολο της Αργεντινής και συνεχίζουν τις συγκεντρώσεις με αίτημα την δικαιοσύνη.

«Η κυβέρνηση και ο λαός της Αργεντινής αναγνωρίζουν σε αυτήν ένα διεθνές σύμβολο στην αναζήτηση της μνήμης, της αλήθειας και της δικαιοσύνης για τους 30.000 εξαφανισμένους», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου Αλμπέρτο Φερνάντες.

«Ως ιδρύτρια των Μητέρων της Πλάθα ντε Μάγιο, έριξε φως στην σκοτεινή νύκτα της δικτατορίας».

