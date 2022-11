Κόσμος

Κακοκαιρία “Fobos” - Αλβανία: Νεκροί πατέρας και γιός που παρασύρθηκαν από χείμαρρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία από την κακοκαιρία πυο έπληξε την Αλβανία στην διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

(εικόνα αρχειου)

ισχυρές βροχοπτώσεις το Σαββατοκύριακο στη βορειοδυτική Αλβανία, στην περιφέρεια Σκόντρα, ανακοίνωσε η αστυνομία την Κυριακή. Δυο άνδρες έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες που προκάλεσανστη βορειοδυτική Αλβανία, στην περιφέρεια Σκόντρα, ανακοίνωσε η αστυνομία την Κυριακή.

Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν άνδρας 50 ετών, ο 18χρονος γιος του και η 14χρονη κόρη του «παρασύρθηκε από τα νερά» που είχαν κατακλύσει ορεινό δρόμο, εξήγησε η αστυνομία σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η έφηβη κατορθώθηκε να σωθεί από κατοίκους της περιοχής, όμως ο πατέρας και ο αδελφός της δεν βρέθηκαν, πρόσθεσε η αστυνομία.

«Έχουμε πληροφορίες πως οι δύο άνδρες είναι νεκροί», είπε εκπρόσωπος της αλβανικής αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τουλάχιστον επτά οικογένειες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στην περιφέρεια Σκόντρα, περίπου 140 χιλιόμετρα βόρεια των Τιράνων, ενώ πολλές άλλες απειλούνται από πλημμύρες και κατολισθήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου Άμυνας.

Αρκετές χιλιάδες στρέμματα γης στις περιφέρειες Σκόντρα και Λέζα πλημμύρισαν, με κατοίκους να χαρακτηρίζουν «κρίσιμη» την κατάσταση, καθώς ρεύματα νερού μετατράπηκαν σε ποτάμια που υπερχείλισαν και προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και υποδομές.?





Ειδήσεις σήμερα:

Κάσος: Ισχυρός σεισμός και προειδοποίηση για τσουνάμι - Αισθητός σε Τουρκία και Αίγυπτο

Rapid test δωρεάν την Δευτέρα σε 155 σημεία

Ρεύμα - ΔΕΗ: τα τιμολόγια για τον Δεκέμβριο