Αθλητικά

Ουγγαρία – Ελλάδα: Συνέχεια στις “χαμηλές πτήσεις”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πραγματοποίησε μέτρια εμφάνιση και ηττήθηκε στην Βουδαπέστη από τους Μαγιάρους.

Πραγματοποιώντας μέτρια εμφάνιση, η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την ήττα με σκορ 2-1 από την Ουγγαρία, σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στη «Φέρεντς Πούσκας Αρίνα» της Βουδαπέστης. Οι «Μαγυάροι» προηγήθηκαν με τον Ρόλαντ Σάλαϊ (15'), για να ισοφαρίσει με πέναλτι ο Τάσος Μπακασέτας (81'). Ο Ζολτ Κάλμαρ, που μόλις είχε περάσει στο ματς, χάρισε με απευθείας φάουλ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων τη νίκη στην ομάδα του Μάρκο Ρόσι. Και χάρισε και χαμόγελα στον Μπάλαζ Τζούτζακ που έκανε την τελευταία του εμφάνιση με το εθνόσημο. Ο 35χρονος χαφ, διεθνής από το 2007, έκανε την 109η συμμετοχή του με τα χρώματα της χώρας του, αφήνοντας πίσω του τον ρέκορντμαν (τερματοφύλακα) Γκάμπορ Κίραλι που είχε σταματήσει στις 108.

Έπειτα από ένα μοιρασμένο ξεκίνημα στο ματς, οι Ούγγροι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Ο Κάλουμ Στάιλς έκανε την κίνηση στα αριστερά, γύρισε την μπάλα στην καρδιά της περιοχής και με ωραίο σουτ στην κίνηση ο Σάλαϊ έκανε το 1-0. Οι διεθνείς μας πήραν την κατοχή της μπάλας, όμως έλειπε η έμπνευση κι η δημιουργία. Αντίθετα, στο 28', οι γηπεδούχοι απείλησαν εκ νέου, με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη να αποκρούει δύσκολα το δυνατό, μακρινό σουτ του Τζούτζακ. Ο τελευταίος έκανε τη σέντρα από τα δεξιά στο 39', αλλά το μονοκόμματο πλασέ του σκόρερ Σάλαϊ βρήκε εκ νέου σε ετοιμότητα τον Πασχαλάκη.

Η Ελλάδα μπήκε πιο ορεξάτα στο δεύτερο μέρος, με τον Γιώργο Μασούρα να απειλεί με το αριστερό στο 48', έπειτα από ενέργεια του Μπακασέτα. Ο Πασχαλάκης χρειάστηκε να απλώσει το κορμί του για να αποκρούσει το σουτ του Μάρτιν Άνταμ στο 74', για να έρθει το κερδισμένο πέναλτι πέντε λεπτά μετά για την Ελλάδα, σε μαρκάρισμα του Στάιλς στον Μπακασέτα. Ο αρχηγός της Εθνικής ανέλαβε την εκτέλεση, πετυχαίνοντας το 10ο γκολ του με τη φανέλα με το εθνόσημο.

Ο Ρόσι πέρασε στο ματς τον Κάλμαρ κι ο μεσοεπιθετικός της Ντουνάισκα Στρέντα τον δικαίωσε με το γκολ-φάουλ στην τελευταία φάση του αγώνα. Η Εθνική του Γκουστάβο Πογιέτ, που έμεινε για δεύτερο ματς δίχως νίκη μετά την ισοπαλία (2-2) με τη Μάλτα, σκέφτεται πλέον τα προκριματικά για το EURO 2024 και την πρώτη υποχρέωση στον όμιλο απέναντι στο Γιβραλτάρ (24/3/2023).

Διαιτητής: Ντανιέλε Τσίφι (Ιταλία)

Κίτρινες: Μπότκα, Κάλμαρ.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Μάρκο Ρόσι): Ντιμπούζ (90'+2' Ζάπανος), Μπότκα (71' Λανγκ), Όρμπαν, Σαλάι, Φιόλα, Κερκέζ, Νάγκι (53' Νάγκι), Στάιλς, Τζούτζακ (53' Άνταμ), Σομποσλάι (90'+2' Κάλμαρ), Σάλαϊ (71' Νταρντάι).

ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογιέτ): Πασχαλάκης, Ρότα, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Γιαννούλης (68' Κυριακόπουλος), Μπακασέτας, Μπουχαλάκης (68' Χατζηγιοβάνης), Κουρμπέλης (87' Παπανικολάου), Μασούρας (87' Δουβίκας), Ιωαννίδης (61' Φούντας), Μάνταλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλβανία - Πλημμύρες: νεκροί πατέρας και γιός που παρασύρθηκαν από χείμαρρο

Ρεύμα - ΔΕΗ: τα τιμολόγια για τον Δεκέμβριο

Κάσος: Ισχυρός σεισμός και προειδοποίηση για τσουνάμι - Αισθητός σε Τουρκία και Αίγυπτο