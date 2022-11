Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Οι μεταδόσεις της Δευτέρας στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Ποια παιχνίδια θα διεξαχθούν σήμερα. Πότε θα μεταδοθούν αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Μετά την εναρκτήρια αναμέτρηση ανάμεσα στο Κατάρ και το Εκουαδόρ, το Μουντιάλ του 2022 ξεκινάει ουσιαστικά σήμερα με τρείς αναμετρήσεις.

Για έναν ολόκληρο μήνα έως και τις 18 Δεκεμβρίου η καρδιά του βασιλιά των σπορ θα χτυπά στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ. Οι 64 αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος που θα καθηλώσει δισεκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Στο πρώτο ματς της διοργάνωσης, το Εκουαδόρ επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση 2-0 του Κατάρ για τον 1ο όμιλο, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον αρχηγό του Ένερ Βαλένσια που σκόραρε δις στο πρώτο μέρος.

Είχε προηγηθεί η φαντασμαγορική τελετή έναρξης, με χορούς, τραγούδια και εικόνες από τις προηγούμενες διοργανώσεις.

Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της ημέρας

Την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν τρεις αναμετρήσεις για τον 1ο και τον 2ο Όμιλο:

15:00 Αγγλία – Ιράν μετάδοση από το ΑΝΤ1+

18:00 Σενεγάλη – Ολλανδία μετάδοση από το ΑΝΤ1+

21:00 Η.Π.Α – Ουαλία μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

ΜΟΥΝΤΙΑΛ ONLINE

Οι λάτρεις του ποδοσφαίρου μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά, έγκυρα και έγκαιρα μέσα από το θεματικό site του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ antenna.gr/fifaworldcup2022

Το antenna.gr/fifaworldcup2022 είναι το μοναδικό επίσημο website του Μουντιάλ στην Ελλάδα και περιλαμβάνει:

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης και των τηλεοπτικών μεταδόσεων .

. Παρουσίαση των 8 φανταστικών γηπέδων που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες.

που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες. Όλα τα νέα του Μουντιάλ.

Όλα τα γκολ ελάχιστα λεπτά μετά την επίτευξή τους.

ελάχιστα λεπτά μετά την επίτευξή τους. Highlights από όλους τους αγώνες αμέσως μετά από τη λήξη τους.

αμέσως μετά από τη λήξη τους. Καθημερινά άρθρα από τους δημοσιογράφους που κάνουν τις περιγραφές των αγώνων, αλλά και από τους απεσταλμένους του ΑΝΤ1 στο Κατάρ, Αλέξη Σπυρόπουλο και Σωτήρη Κωσταβάρα καθώς και από τον παρουσιαστή της εκπομπής «Ώρα Μουντιάλ» Στέφανο Αβραμίδη.

Όλα τα παραπάνω αλλά και όλα όσα θέλετε να μάθετε για την ιστορία της διοργάνωσης μπορείτε να τα βρείτε με ένα κλικ στο antenna.gr/fifaworldcup2022

ΜΟΥΝΤΙΑΛ και στο VIBER

Το Viber Channel «Μουντιάλ σε ΑΝΤ1 & ΑΝΤ1+» είναι επίσης σε λειτουργία με σκοπό να κάνει όλους τους χρήστες του Viber στην Ελλάδα που παρακολουθούν Μουντιάλ μια μεγάλη ποδοσφαιρική παρέα. Εκεί μπορείτε να βρείτε ειδήσεις και highlights των αγώνων, ειδοποιήσεις για την έναρξη όλων των παιχνιδιών ώστε να μην χάσετε ούτε λεπτό από τη δράση, αποκλειστικό περιεχόμενο από τις κάμερες των απεσταλμένων μας στο Κατάρ, κουίζ, δημοσκοπήσεις, προγνωστικά και όλο το περιεχόμενο που χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία από το Μουντιάλ, είτε παρακολουθείτε ζωντανά τους αγώνες στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ είτε δεν έχετε πρόσβαση στη ζωντανή εικόνα και θέλετε συνεχή ενημέρωση για όσα συμβαίνουν στο Κατάρ.

Επίσης οι χρήστες του Viber μπορούν να κατεβάσουν τη συλλογή με τα Viber stickers του Μουντιάλ με τίτλο «Η απόλυτη ποδοσφαιρική συλλογή» και να ανταλλάξουν μηνύματα με τους φίλους τους χρησιμοποιώντας ένα αυτοκόλλητο για να πανηγυρίσουν το γκολ της αγαπημένης τους ομάδας, για να αποθεώσουν τον G.O.A.T. Messi ή για να βγάλουν κίτρινη και κόκκινη κάρτα για ποδοσφαιρικούς και όχι μόνο λόγους!

To Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022 ξεκινά! Όλες οι μεγάλες συγκινήσεις, αλλά και οι μαγικές στιγμές που θα μας χαρίσει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός, έρχονται και είναι εδώ, στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+!.

