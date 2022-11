Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι αντιφατικές ημέρες και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Για ημέρες με αντιφατικά γεγονότα έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις της Δευτέρας, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η αστρολόγος, η Δευτέρα «είναι η ωραιότερη μέρα μέσα στις δυσκολότερες ημέρες».

Η Λίτσα Πατέρα συμπλήρωσε ότι «σε δύο ημέρες ο Δίας μπαίνει στον Κριό και όλοι οι πλανήτες στον Τοξότη και αυτό θα μας κάνει να θέλουμε να βγούμε έξω, να ψωνίσουμε, να διασκεδάσουμε, να στολίσουμε το σπίτι μας».

«Από την άλλη, σας έχω ζαλίσει εδώ και καιρό για τα σκάνδαλα με παιδιά, λόγω της παρουσίας του Άρη στο ζώδιο των Διδύμων για έξι μήνες», είπε η αστρολόγος, προσθέτοντας ότι το τοπίο θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει «από τις 13 Ιανουαρίου 2023 και μετά, οπότε ο Άρης μπαίνει σε ορθή φορά, γιατί τώρα είναι ανάδρομος και γι’ αυτό μιλάμε για πράγματα του παρελθόντος».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Οι μεταδόσεις της Δευτέρας στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

“Κιβωτός του Κόσμου” - Καταγγελία Σύρων: κακοποιούν τα 4 παιδιά μας (βίντεο)

Ρεύμα - Δεκέμβριος: τα τιμολόγια των παρόχων