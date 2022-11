Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 – Μπάιντεν: Ας τους σοκάρουμε όλους…

Το έργο της Εθνικής των ΗΠΑ δεν θα είναι εύκολο, κόντρα στην Αγγλία, το Ιράν και την Ουαλία, στον δεύτερο όμιλο της διοργάνωσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Μπάιντεν, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Γκρεγκ Μπερχάλτερ, για να εμψυχώσει την τεχνική ηγεσία και τους παίκτες της εθνικής ομάδας της χώρας, πριν το πρώτο της παιχνίδι σήμερα στα τελικά του Μουντιάλ του Κατάρ κόντρα στην Ουαλία.

«Ξέρω πως είστε στα αουτσάιντερ της διοργάνωσης, αλλά ξέρω επίσης καλά πως έχουμε μια δυνατή ομάδα με παίκτες παγκοσμίου φήμης. Παίξτε δυνατά με την καρδιά σας και κάντε μας υπερήφανους.

Οι παίκτες πρέπει να εμπιστεύεστε ο ένας τον άλλο και ας σοκάρουμε όλους με τις εμφανίσεις μας», τους είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες θα λάβουν μέρος στον Β' όμιλο με αντιπάλους την Αγγλία, το Ιράν και την Ουαλία.

