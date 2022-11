Πολιτική

Αλιβιζάτος: Αδιανόητο σε ευνομούμενη χώρα να εξαρτάται από τον Πρωθυπουργό η παρακολούθηση πολιτικού αντιπάλου

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε το σκάνδαλο των υποκλοπών ο Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νίκος Αλιβιζάτος.

Ο Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νίκος Αλιβιζάτος σχολιάζοντας τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας με τις παρακολουθήσεις από τα παράνομα κακόβουλα λογισμικά, προσδιόρισε ως τη μεγάλη αντινομία το γεγονός ότι "ενώ η τεχνολογία τα τελευταία χρόνια καλπάζει, οι εγγυήσεις για να προφυλάξουμε τα δικαιώματα του πολίτη περιορίζονται. Το αντίθετο ακριβώς που συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες. Να θυμίσω ότι το Pegasus, το Predator είναι προϊόντα της τελευταίας δεκαετίας. Ήδη, όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ειδοποιηθεί ότι υπάρχει η τελευταία εκδοχή του Predator που δεν χρειάζεται να πέσεις στην παγίδα και να πατήσεις το κουμπί, αλλά γίνεται η σύνδεση απευθείας. Ο ιδρυματικός εισαγγελέας, δηλαδή ο πλήρους απασχόλησης εισαγγελέας τοποθετείται στην ΕΥΠ με τον νόμο Παυλόπουλου της Νέας Δημοκρατίας το 2008. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Βάλτε το χέρι στην καρδιά και σκεφτείτε την προσωπική σας εμπειρία. Κάποιος είναι δίπλα σας και είστε 24 ώρες το 24ωρο μαζί. Τρώτε μαζί, τα λέτε για την οικογένεια σας. Είναι δυνατόν να είναι ανεξάρτητος απέναντί σας; Μπορεί να σας ελέγξει σοβαρά, όταν του κλείσουν το μάτι και του πουν ότι "είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και πρέπει να παρακολουθήσουμε τον άλλον”;" σημείωσε, ενώ πρόσθεσε ότι "ο ιδρυματικός εισαγγελέας είναι ένας περιορισμός της εγγυήσεως της δικαστικής αρχής που επιβάλει το Σύνταγμα για τις νόμιμες επισυνδέσεις".

"Υπήρχε, όμως, και ο δεύτερος εισαγγελέας, ο εισαγγελέας Εφετών, τον οποίο κατάργησε με νόμο του ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Γιατί; Γιατί υπήρχε τότε ο εισαγγελέας – δυστυχώς μακαρίτης – ο κ. Λιόγας, ο οποίος αρνείτο να υπογράφει τα σωρηδόν αιτήματα επισυνδέσεων που του έστελνε κάθε μέρα ο κ. Ρουμπάτης. Καταργήθηκε, λοιπόν, ο δεύτερος εισαγγελέας και πλέον η μόνη εγγύηση ήταν ο ιδρυματικός", ανάφερε ο Νίκος Αλιβιζάτος.

Στη συνέχεια, ο κ. Αλιβιζάτος ανάφερε ότι "η υποκλοπή από ιδιώτη με το νέο Ποινικό Κώδικα το 2019, του ΣΥΡΙΖΑ, από κακούργημα έγινε πλημμέλημα" και περιέγραψε την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τα προσόντα του Διοικητή της ΕΥΠ σημειώνοντας ότι "για να γίνεις Διοικητής της ΕΥΠ – έλεγε ο παλαιός νόμος Παυλόπουλου – έπρεπε να είσαι πτυχιούχος και να έχεις αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα. Κι έγινε "ή" διαζευκτικό τον Αύγουστο του ’19. Κι η επαγγελματική πείρα έγινε ‘’στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα’’. Έτσι, κάποιος άγνωστος, με μια θητεία σε μια εταιρεία security έγινε διοικητής της ΕΥΠ χωρίς κανένα άλλο προσόν. Απλώς ήταν φίλος, αν όχι του πρωθυπουργού, του στενού επιτελείου του".

Ακόμη, ο Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ανέδειξε το ψαλίδισμα της ΑΔΑΕ καθώς ο Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων δεν είχε δικαίωμα να μπαίνει στα αρχεία της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής.

"Αφήστε να πιθανολογήσω- δεν είμαι σίγουρος, η ίδρυση του Κέντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, στο πλαίσιο της ΕΥΠ το 2020 – εκεί μόνο ο Διοικητής της ΕΥΠ μπορούσε να αποσπά υπαλλήλους από τον κύριο κορμό της ΕΥΠ (και απ’έξω) και να συγκροτούν αυτή την ΚΥΠ μέσα στην ΚΥΠ. Η σύμπτωση είναι ανατριχιαστική με το χθεσινό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Δηλαδή η είσοδος του Predator στην Ελλάδα συμπίπτει με τη δημιουργία αυτού του κέντρου. Αν αποδειχθεί το χθεσινό ρεπορτάζ του Β.Λαμπρόπουλου αληθές, είναι προφανές ότι ιδρύθηκε μέσα στην ΕΥΠ ένα στεγανό που στεγαζόταν σε άλλο κτήριο – στην Αγία Παρασκευή απ΄ότι είδαμε στις χθεσινές εφημερίδες και όχι στην Κατεχάκη – που λειτουργούσε για αυτόν τον σκοπό, δηλαδή για τη λειτουργία του Predator. Επαναλαμβάνω, με κάθε επιφύλαξη γιατί δεν έχει φυσικά αποδειχθεί", συμπλήρωσε.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η ευθύνη είναι διαχρονική, αλλά και διακομματική. "Εντούτοις, η ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας με καθαρά επιστημονικά κριτήρια είναι ακόμη μεγαλύτερη. Τι σημαίνει η πρώτη δήλωση του πρωθυπουργού; ‘’Δεν γνώριζα. Αν γνώριζα, δεν θα είχε συμβεί’’. Σημαίνει ότι αν έδινε το ΟΚ ο ίδιος θα είχε γίνει η παρακολούθηση του Ανδρουλάκη κανονικά. Δεν είναι δυνατόν σε μια ευνομούμενη χώρα, να εξαρτάται από τον πρωθυπουργό της χώρας η δυνατότητα παρακολούθησης ενός πολιτικού του αντιπάλου", επισήμανε.

Επανερχόμενος στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τις παρακολουθήσεις, ο κ. Αλιβιζάτος έθιξε το ζήτημα της αναδρομικότητας, λέγοντας χαρακτηριστικά: "Δεν προβλέπεται τίποτα για την αναδρομικότητα, για αυτά που έχουν συμβεί ως τώρα. Δεν είναι δυνατόν να πάμε σε εκλογές έτσι. Να υπάρχει βαθύτατη σκιά ότι κάποιος υποψήφιος πρωθυπουργός παρακολουθείται για λόγους εθνικής ασφαλείας. Είναι αδιανόητο. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε μια ευρωπαϊκή χώρα".

"Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι θα νιώθαμε πολύ μεγάλη ανακούφιση αν το ειδικό για αυτά τα θέματα – ευρωπαϊκό όργανο - όχι ένα φιλαράκι μας στην Κομισιόν - που είναι η Επιτροπή της Βενετίας καλείτο να βγάλει επείγουσα γνώμη για το εκκρεμές νομοσχέδιο, κάτι μπορεί να γίνει σε δύο μήνες", τόνισε ο κ. Αλιβιζάτος.

