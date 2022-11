Πολιτισμός

Επιστολή ΕΑΚ στον Μητσοτάκη - Τι ζητούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επιστολή έκκληση της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με τον κίνδυνο για οριστικό κλείσιμο των ιστορικών κινηματογραφικών αιθουσών του κέντρου, «Άστορ» και «Ιντεάλ», να είναι υπαρκτός, λόγω της επενδυτικής αξιοποίησης των κτιρίων στα οποία στεγάζονται από τον ΕΦΚΑ, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (ΕΑΚ) απευθύνει, μέσω ανοιχτής επιστολής, έκκληση βοήθειας στην κυβέρνηση.

«Οι κινηματογράφοι υπό απειλή δεν είναι μόνο δύο από τους τελευταίους κινηματογράφους της πρωτεύουσας. Είναι δύο από τους τελευταίους κινηματογράφους της χώρας. Οι σκοτεινές αίθουσες είναι αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού. Είναι το πατρικό σπίτι της έβδομης τέχνης. Οφείλουμε να επενδύσουμε το ανεκτίμητο κεφάλαιό τους στον πολιτισμό» αναφέρει στην επιστολή της η ΕΑΚ και ζητά την προσωπική παρέμβαση του πρωθυπουργού προκειμένου «να προστεθούν ρήτρες προστασίας των εν λόγω κινηματογράφων στο επενδυτικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά και να θεσμοθετηθεί νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των χειμερινών κινηματογραφικών αιθουσών, όπως είχε γίνει ανάλογα στο παρελθόν με τους θερινούς κινηματογράφους (ΦΕΚ 648/Δ/25-7-1997)».

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου:

«Προς:

κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό

Κοινοποίηση:

κα. Λίνα Μενδώνη, Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

κ. Νικόλα Γιατρομανωλάκη, Υφυπουργό Πολιτισμού

αρμόδιο για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού

κ. Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργό Εργασίας

κ. Παναγιώτη Δουφεξή, Διοικητή e-ΕΦΚΑ

κ. Κώστα Μπακογιάννη, Δήμαρχο Αθηναίων

Αθήνα, 21.11.2022

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Δύο από τους εναπομείναντες κινηματογράφους του κέντρου της Αθήνας, το Ιντεάλ και το 'Αστορ, απειλούνται με κλείσιμο, προκειμένου τα κτίρια που τους στεγάζουν να μετατραπούν σε ξενοδοχεία, γραφεία και εμπορικά καταστήματα. Τα εν λόγω κτίρια ανήκουν στο Δημόσιο και συγκεκριμένα στον e-ΕΦΚΑ ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία της επενδυτικής τους αξιοποίησης.

Στην πρόσφατη επίσκεψή σας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στον ιστορικό κινηματογράφο Ολύμπιον, μιλήσατε με θέρμη για όλα όσα πράττει η κυβέρνησή σας για την ανάπτυξη της οπτικοακουστικής παραγωγής της χώρα. Για τις ξένες αλλά και τις ελληνικές παραγωγές που βρίσκονται σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και για την ολοένα και πιο δυναμική παρουσία των Ελλήνων δημιουργών στο εξωτερικό. Πόσο πικρή θα μοιάζει η τεκμηριωμένη αυτή άνθηση αν δεν υπάρχουν αίθουσες προβολής για να φιλοξενήσουν τα έργα που θα παραχθούν;

Οι κινηματογράφοι υπό απειλή δεν είναι μόνο δύο από τους τελευταίους κινηματογράφους της πρωτεύουσας. Είναι δύο από τους τελευταίους κινηματογράφους της χώρας. Οι σκοτεινές αίθουσες είναι αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού. Είναι το πατρικό σπίτι της έβδομης τέχνης. Οφείλουμε να επενδύσουμε το ανεκτίμητο κεφάλαιό τους στον πολιτισμό.

Ζητάμε την προσωπική σας παρέμβαση προκειμένου να προστεθούν ρήτρες προστασίας των εν λόγω κινηματογράφων στο επενδυτικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά και να θεσμοθετηθεί νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των χειμερινών κινηματογραφικών αιθουσών, όπως είχε γίνει ανάλογα στο παρελθόν με τους θερινούς κινηματογράφους (ΦΕΚ 648/Δ/25-7-1997).

Επισυνάπτονται:

α) Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ επί της οδού Πανεπιστημίου 41-Χ. Τρικούπη 1, Αθήνα (ΙΝΤΕΑΛ)

β) Πρόσκληση Σύναψης Σύμβασης εκτίμησης μισθωτικής αξίας-μελέτη αξιοποίησης τριών ακινήτων ιδιοκτησίας e-EΦΚΑ (ΑΣΤΟΡ)

Με τιμή,

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου,

Λευτέρης Χαρίτος, Πρόεδρος

Ελένη Κοσσυφίδου, Αντιπρόεδρος

Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Αντιπρόεδρος

Ζαχαρίας Μαυροειδής, Γεν. Γραμματέας

Βίκυ Μίχα, Ταμίας

Γιούρι Αβέρωφ, Μέλος

Μιχάλης Κωνσταντάτος, Μέλος».

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Οι μεταδόσεις της Δευτέρας στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

“Κιβωτός του Κόσμου”: Οι μάρτυρες “κλειδί” και η εισαγγελική έρευνα

“Power Rangers”: Νεκρός ο Τζέισον Ντέιβιντ Φρανκ