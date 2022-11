Κοινωνία

Προσφυγικά: Αστυνομική επιχείρηση στην λεωφόρο Αλεξάνδρας

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ξεκίνησαν εκτεταμένους ελέγχους στα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σε ποιες υποθέσεις φέρεται να εμπλέκεται.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Προσφυγικά στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας ξεκίνησε από τα ξημερώματα της Τρίτης

Η επιχείρηση διεξήχθη για τον εντοπισμό ατόμου που ανήκει στον αντιεξουσιαστικο χώρο.

Το εν λόγω άτομο φέρεται να εμπλέκεται σε εμπρησμούς οχημάτων, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι εμπλέκεται και στον εμπρησμό στον Real Group.

Την επιχείρηση έκαναν στελέχη της κρατικής ασφάλειας που κύκλωσαν το κτήριο, όπου τελικώς εντοπίστηκε ο 27χρονος αναζητούμενος, ο οποίος οδηγήθηκε στην ΓΑΔΑ και το μεσημέρι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Εισαγγελέα.

Καλημέρα! Σύλληψη στα προσφυγικά της Αλεξάνδρας.Ερευνάται η εμπλοκή του στον εμπρησμό του Real Group.Το μεσημέρι θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. — Nikos Chatzinikolaou (@NChatzinikolaou) November 22, 2022

Άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου ανέβηκαν στην ταράτσα του κτηρίου και απο εκεί κατά διαστήματα εκτοξεύουν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά των αστυνομικών των διμοιριών των ΜΑΤ, που πλαισίωσαν την επιχείρηση των αστυνομικών της Ασφάλειας.

