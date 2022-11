Κοινωνία

Λιμενικό Σώμα: Επιχείρηση διάσωσης εκατοντάδων μεταναστών νότια της Κρήτης

Συγχαρητήρια από Πλακιωτάκη και Μηταράκη, για την μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος, που διεξήχθη κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Την ικανοποίησή του για την επιχείρηση διάσωσης εκατοντάδων μεταναστών που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος νότια της Παλαιόχωρας Χανίων εξέφρασε με δήλωσή του ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης.

«Το Λιμενικό Σώμα για άλλη μια φορά απέδειξε όχι μόνο το επίπεδο των ικανοτήτων του, αλλά και το ότι αντιλαμβάνεται ως προτεραιότητα στην αποστολή του την σωτηρία της ανθρώπινης ζωής» τόνισε ο υπουργός και συνεχάρη τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που σχεδίασαν και έφεραν σε πέρας την επιχείρηση διάσωσης, κάτω μάλιστα από αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Ο κ. Πλακιωτάκης διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει αποτελεσματικά τα θαλάσσια σύνορα της, που είναι και θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης, σώζοντας ζωές συνανθρώπων μας και εξαρθρώνοντας τα δίκτυα θανάτου των αδίστακτων διακινητών.

Παράλληλα, ο Υπουργός μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, αναφέρθηκε στην επιχείρηση διάσωσης, σε σχετική του ανάρτηση στο twitter.

@HCoastGuard διέσωσε 500 ΠτΧ νότια Κρήτης από σάπιο πλοίο. @migrationgovgr παρόν να βοηθήσει με υλική-ιατρική βοήθεια σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς. Αναμένω πλήρη συνεργασία τοπικών αρχών μέχρι την ομαλή μεταφορά τους. Ζητώ άμεση συνδρομή & μετεγκαταστάσεις @EU_Commission pic.twitter.com/BdREOz7Fkb

— Νότης Μηταράκης - Notis Mitarachi (@nmitarakis) November 22, 2022

