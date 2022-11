Αθλητικά

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός: Πρώτη εκτός έδρας ήττα με κατάρρευση στο τέλος

Οι πρωταθλητές είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης και προηγήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της, αλλά έπαθαν επιθετικό black out στην τελευταία περίοδο.

Τα λάθη, τα χαμένα ριμπάουντ και ο εκνευρισμός της τέταρτης περιόδου, οδήγησαν τον Ολυμπιακό στην πρώτη του εφετινή εκτός έδρας ήττα στη Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα «έπεσε» στο Τελ Αβίβ με το τελικό 90-84, απέναντι στη Μακάμπι, για την 9η αγωνιστική, βλέποντας το ρεκόρ της να υποχωρεί στο 6-3. Στον αντίποδα, οι Ισραηλινοί έδωσαν τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών, πανηγυρίζοντας την πέμπτη νίκη τους.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 43-45, 63-69, 90-84

Με τον Τζάρελ Μάρτιν «κρυφό χαρτί» στην 4η περίοδο, η ομάδα του Όντεντ Κάτας απάντησε με επιμέρους σκορ 27-15 στο τελευταίο δεκάλεπτο, την ώρα που ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με μεγάλα τρίποντο κρατούσε «ζωντανό» τον Ολυμπιακό, παρά την υπεροχή των γηπεδούχων.

Ο Ολυμπιακός, o οποίος απόψε δεν είχε τη βοήθεια που χρειαζόταν από τους ψηλούς του, είχε πολλά διαφορετικά πρόσωπα, αφού μετά από ένα πολύ καλό ξεκίνημα, παρουσίασε κενά στην περιφερειακή άμυνα και δεχόταν το ένα τρίποντο μετά το άλλο από τη Μακάμπι. Στη 2η περίοδο ήταν τα ριμπάουντ που «πλήγωναν» τον Ολυμπιακό, ενώ στο 3ο δεκάλεπτο, η ομάδα του Πειραιά έδειξε πως ελέγχει το παιχνίδι... μέχρι να προσπεράσει στο 4ο η Μακάμπι και να έχει το “momentum” μέσα στην κατάμεστη από φιλάθλους έδρα της. Η Μακάμπι μάζεψε 40 ριμπάουντ (26 ο Ολυμπιακός), ενώ είχε 22/24 βολές (14/18 οι Πειραιώτες). Από 12 εύστοχα τρίποντα μέτρησε κάθε ομάδα!

Ο Λαρεντζάκης τέλειωσε το ματς με 21 πόντους (5/9 τρίποντα), ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε double double (17π., 10ρ.), 15 πόντους και 5 ασίστ ήταν η προσφορά του Σλούκα, 13 πόντους (3/5 τρίποντα) είχε ο Παπανικολάου, ενώ 9 ασίστ και 4 κλεψίματα ήταν η συγκομιδή του Ουόκαπ. Κι... όμως ο Ολυμπιακός ηττήθηκε, αφού δέχτηκε 22 πόντους από τον πρώην «ερυθρόλευκο» Ουέιντ Μπάλντγουιν (4/7 τρίποντα), 16 από τον Λορένζο Μπράουν, 13 από τον Τζάρελ Μάρτιν και 11 από τον Τζον Ντιμπαρτολομέο.

Διαιτητές: Μπελόσεβιτς (Σερβία), Ορντόφ (Κροατία), Λαουριναβίτσιους (Λιθουανία)

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Όντεντ Κάτας): Άνταμς, Μπράουν 16 (2), Μπάλντγουιν 22 (4), Μάρτιν 13 (2), Σόρκιν 4, Ντιμπαρτολομέο 11 (1), Χίλιαρντ 2, Χόλινς 8 (2), Πόιθρες 6, Νέμπο 5, Κόλσον 3 (1)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Κέιναν 4, Λαρεντζάκης 21 (5), Φαλ 2, Σλούκας 15 (2), Βεζένκοφ 17 (1), Παπανικολάου 13 (3), Μπόλομποϊ 1 , Πίτερς 5 (1), Μπλακ 2, ΜακΚίσικ 2

