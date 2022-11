Ζώδια

Ζώδια: Η εσωστρέφεια και οι προβλέψεις της Τετάρτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Τι μας επιφυλάσσει η ημέρα. Τι επηρεάζει σημαντικά την διάθεση μας.

Η Τετάρτη είναι μια ημέρα που θα είμαστε περισσότερο κλεισμένοι στον εαυτό μας, εσωστρεφείς και απόμακροι, προσπαθώντας να επεξεργαστούμε και να αξιολογήσουμε, ανεπηρέαστοι από κρίσεις του περιβάλλοντος μας, τα γεγονότα που προκύπτουν καθημερινά τόσο σε εγκόσμιο κομμάτι όσο και προσωπικά. Το τετράγωνο Σελήνης-Κρόνου φέρνει προσωρινές δυσκολίες στον επαγγελματικό τομέα τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία.

Κριός

Οι απαιτήσεις από έχετε σήμερα από τους γύρω σας θεωρούνται υπερβολικές και θα αντιδράσουν και αυτοί έντονα. Θέματα της καθημερινότητας εξελίσσονται θετικά και μια ευχάριστη είδηση σας ανακουφίζει. Επαγγελματικά, βάλτε πρόγραμμα στα όσα έχετε να κάνετε, και μη χάνετε χρόνο σε συζητήσεις με συναδέλφους. Στην ερωτική σας ζωή προτιμάτε τα έργα από τα λόγια με το πάθος σας να παρασύρει και τον σύντροφό σας!

Ταύρος

Οι αλλαγές και οι ανατροπές- που καθόλου δεν τις αγαπάτε- έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας σας και σήμερα θα σας αναστατώσει κάτι πρακτικό σε σχέση με το σπίτι σας. Κάνετε διάφορες σκέψεις για το πώς θα μπορέσετε να βελτιώσετε τα οικονομικά σας, αλλά μην προχωρήσετε σε κινήσεις που δεν έχετε σκεφτεί πολύ καλά. Συναισθηματικά, ελέγξτε την τάση σας να καταπιέζετε τον σύντροφό σας.

Δίδυμοι

Νιώθετε κουρασμένοι και κάπως νευρικοί σήμερα και καλό θα ήταν να μην εμπλακείτε σε συζητήσεις με πρόσωπα που ξέρετε ότι διαφωνείτε. Επαγγελματικά, θα αντιμετωπίσετε με επιτυχία μια δυσκολία που θα προκύψει και αυτό θα σας πιστωθεί. Πιο χαλαρές οι καταστάσεις στην προσωπική σας ζωή, με μια συζήτηση να λύνει παρεξηγήσεις και παράπονα πολλών ημερών!

Καρκίνος

Προσέξτε την αφηρημάδα σας σήμερα γιατί μπορεί να σας βάλει σε μπελάδες, ειδικά αν κάποιοι άνθρωποι εξαρτώνται από εσάς για κάτι συγκεκριμένο. Αν έχετε να κάνετε διάφορες δουλειές, καλύτερα να τις σημειώσετε κάπου για να μην τις ξεχάσετε. Επαγγελματικά, έχετε τη στήριξη των συναδέλφων σας που γνωρίζουν πολύ καλά πόσο προσπαθείτε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Συναισθηματικά τα πράγματα πάνε όλο και καλύτερα!

Λέων

Αποφύγετε συζητήσεις με άτομα που έχετε διαφορετικές αξίες και πεποιθήσεις για να μην εκνευριστείτε. Στα επαγγελματικά σας θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα αν η εργασία σας έχει σχέση με αριθμούς, γιατί αρκεί μια στιγμιαία αβλεψία να επηρεάσει τα αποτέλεσμα όλης της προσπάθειας σας. Συναισθηματικά και ψυχολογικά είστε καλύτερα, χάρη στις προσπάθειες που κάνει ο σύντροφός σας για να διασκεδάσετε και να περάσετε όμορφα μαζί του.

Παρθένος

Η Τετάρτη σας ευνοεί σε θέματα επικοινωνίας και θα εντυπωσιάσετε τους γύρω σας με τις γνώσεις και τα επιχειρήματα σας. Δείξτε αυτοπεποίθηση και στα επαγγελματικά σας και αντιμετωπίστε με θάρρος τις προκύψεις που θα παρουσιαστούν. Είστε ικανοί, εργατικοί και αποτελεσματικοί, δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε. Συναισθηματικά, μπορεί να νιώθετε τόσο σίγουροι για τα συναισθήματα του συντρόφου σας που να τον παραμελείτε και αυτό θα φέρει γκρίνιες και παράπονα από μέρους του.

Ζυγός

Θα χρειαστεί σήμερα να ξοδέψετε κάποια χρήματα που δεν υπολογίζατε και κάπως θα αγχωθείτε, αλλά ένας δικός σας άνθρωπος θα σας ενισχύσει και θα καταφέρετε να ισορροπήσετε. Επαγγελματικά, η βοήθεια που προσφέρετε στους συναδέλφους είναι πολύτιμη, αλλά δεν πρέπει να μείνουν πίσω και οι δικές σας υποχρεώσεις γιατί θα εκτεθείτε στους ανωτέρους σας. Η ευγένεια και οι καλοί σας τρόποι κερδίζουν τις εντυπώσεις στις κοινωνικές σας συναναστροφές.

Σκορπιός

Οι ανησυχίες που έχετε για τα οικονομικά σας, ίσως είναι η δικαιολογία σας για να μην ασχοληθείτε με τις βαθύτερες και ουσιαστικές ανησυχίες σας. Επαγγελματικά δεν είναι η πιο καλή ημέρα για να διεκδικήσετε βελτίωση των απολαβών σας ή να κάνετε σοβαρές συζητήσεις γύρω από την επαγγελματική σας εξέλιξη. Συναισθηματικά θέλετε να είστε σίγουροι για το ενδιαφέρον ενός ανθρώπου πριν εκδηλωθείτε και εσείς.

Τοξότης

Είστε αρκετά προβληματισμένοι με τη συμπεριφορά ενός αγαπημένου σας προσώπου, και όσο και αν δεν ευθύνεστε σε κάτι, νιώθετε ενοχές για την αντίδραση του. Επαγγελματικά, μην χαλαρώνετε τις προσπάθειες σας και μην βιάζεστε για τα αποτελέσματα. Τα οικονομικά σας θέλουν προσεκτική διαχείριση. Στη συναισθηματική σας ζωή χρησιμοποιείστε το ένστικτο σας για το αν αξίζει να ασχοληθείτε με ένα πρόσωπο που μπήκε πρόσφατα στη ζωή σας.

Αιγόκερως

Σταθείτε στο πλευρό ενός φίλου σας που χρειάζεται συναισθηματική στήριξη αλλά μην κρίνετε τις επιλογές του. Επαγγελματικά, ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα και έτσι ξέρετε που βρίσκεστε σε σχέση με τις απαιτήσεις που έχουν από εσάς αλλά και πόσο αληθινές είναι οι υποσχέσεις που σας έχουν δοθεί. Συναισθηματικά έχετε δεύτερες σκέψεις για μια καινούργια γνωριμία και προς το παρόν δεν ανοίγετε τα χαρτιά σας.

Υδροχόος

Οι προσπάθειες σας να δώσετε ώθηση σε ένα οικογενειακό θέμα που καιρό τώρα είναι στάσιμο, θα συναντήσει εμπόδια που θα σας αποθαρρύνουν. Επαγγελματικά υπάρχουν συμπεριφορές που σας ενοχλούν και επηρεάζουν και τη δική σας απόδοση. Προσοχή στα οικονομικά σας. Συναισθηματικά, είστε κάπως περίεργα, και όσο και αν προσπαθεί ο σύντροφός σας δεν καταφέρνει να σας κάνει να νιώσετε καλύτερα.

Ιχθύες

Έχετε αναλάβει περισσότερες ευθύνες από όσες σας αναλογούν και τώρα είστε στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Ζητήστε τη βοήθεια των δικών σας ανθρώπων και θα τα καταφέρετε! Επαγγελματικά μην αφήνετε ανεκμετάλλευτες τις ιδέες σας. Επεξεργαστείτε τες μέχρι να είναι έτοιμες να παρουσιαστούν ολοκληρωμένες στην εργασία σας. Μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον θα κάνετε μια γνωριμία που θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας στο μέλλον!

Πηγή: bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου” - Μαρτυρία : “Ο 19χρονος παρακαλούσε να συναντήσει τον πατέρα Αντώνιο για να…” (βίντεο)

Σεξουαλική επίθεση μέσα σε τρόλεϊ κατήγγειλε 14χρονη

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Το Ίδρυμα για εγκαυματίες, η στήριξη και η ανάγκη να βοηθήσει (βίντεο)