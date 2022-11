Κοινωνία

Εμπρησμός στον Real Group: Οι “Χιλιάδες Ήλιοι της Νύχτας” και το “βαρύ βιογραφικό” του 27χρονου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις επιθέσεις που έχουν κάνει μέσα σε δυο χρόνια. Το χρονικό της σύλληψής του και η αστυνομική επιχείρηση στα προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας.

Μετά από επισταμένες έρευνες της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας, στο πλαίσιο προανάκρισης, με την καθοριστική συμβολή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, ταυτοποιήθηκε 27χρονος ως αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αυτοπροσδιορίζεται με την ονομασία «ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΗΛΙΟΙ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, «στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε με σκοπό τον εντοπισμό του 27χρονου, πρωινές ώρες χθες (22-11-2022) στις προσφυγικές κατοικίες της περιοχής των Αμπελοκήπων, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ., της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης και της Ο.Π.Κ.Ε., παρουσία εκπροσώπου της Δικαστικής Εξουσίας, επετεύχθη η σύλληψη του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, εμπρησμό με κίνδυνο για άνθρωπο, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας που έγινε με φωτιά και εκρηκτικές ύλες-μηχανισμό, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση.

Η επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση στο πλαίσιο της διαρκούς δράσης της, σχεδίασε και προέβη σε χρονικό διάστημα δύο ετών (16-7-2020 έως 13-7-2022) στις ακόλουθες κατά χρονική σειρά επιθέσεις:

Τοποθέτηση και ενεργοποίηση Αυτοσχέδιου Εμπρηστικού Εκρηκτικού Μηχανισμού σε ATM, πρώτες πρωινές ώρες της 16-7-2020 σε υποκατάστημα τράπεζας στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του και πρόκληση φθορών στο κατάστημα,

Εμπρησμός με χρήση φακέλων με εύφλεκτο υγρό σε δύο ATM , πρώτες πρωινές ώρες της 11-8-2020 σε υποκατάστημα τράπεζας στην Πεύκη, με επακόλουθο την πλήρη καταστροφή τους,

Τοποθέτηση και ενεργοποίηση τριών Αυτοσχέδιων Εμπρηστικών Εκρηκτικών Μηχανισμών, πρώτες πρωινές ώρες της 15-10-2020 σε υποκατάστημα τράπεζας στο Γαλάτσι, συνέπεια του οποίου ήταν η πρόκληση εκτεταμένων φθορών τόσο στο κατάστημα, όσο και σε παρακείμενη πολυκατοικία,

Τοποθέτηση και ενεργοποίηση Αυτοσχέδιου Εμπρηστικού Εκρηκτικού Μηχανισμού, πρώτες πρωινές ώρες της 2-7-2021 σε είσοδο αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στην Αθήνα, καθώς και εμπρησμό δύο σταθμευμένων οχημάτων έμπροσθεν του καταστήματος, με αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων φθορών,

Τοποθέτηση και ενεργοποίηση Αυτοσχέδιου Εμπρηστικού Εκρηκτικού Μηχανισμού και αποτυχημένη ενεργοποίηση έτερου όμοιου μηχανισμού, πρώτες πρωινές ώρες της 27-4-2022 σε γραφεία κόμματος στην Πεύκη, γεγονός που προκάλεσε εκτεταμένες φθορές στα γραφεία και σε διπλανό κατάστημα και

Τοποθέτηση και ενεργοποίηση Αυτοσχέδιου Εμπρηστικού Εκρηκτικού Μηχανισμού, πρώτες πρωινές ώρες της 13-7-2022 σε κτίριο που στεγάζονται γραφεία μέσου ενημέρωσης στο Μαρούσι, με επακόλουθο την πρόκληση εκτεταμένων φθορών τόσο στα εν λόγω γραφεία, όσο και σε χώρους εταιρείας που στεγάζεται στο ίδιο κτίριο. Επισημαίνεται ότι η προκληθείσα πυρκαγιά που επεκτάθηκε έως τον τρίτο όροφο, έθεσε σε κίνδυνο υπάλληλο που εγκλωβίστηκε στο χώρο εργασίας της στον 2ο όροφο, έως ότου απεγκλωβίστηκε από πυροσβέστες που προσέτρεξαν στο σημείο.

Στην προαναφερόμενη περίπτωση επίθεσης στα γραφεία του μέσου ενημέρωσης, ο 27χρονος ταυτοποιήθηκε ως φυσικός αυτουργός από κοινού με έτερο μέλος της οργάνωσης στο σημείο, τοποθετώντας και πυροδοτώντας τον ανωτέρω μηχανισμό.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε τρεις οικίες σε Προσφυγικά, Πεύκη και Αγία Παρασκευή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

αεροβόλο πιστόλι,

3 μαχαίρια,

σπρέι πιπεριού,

συσκευή ανίχνευσης συσκευών εντοπισμού θέσης,

σακούλα που περιείχε μονωτικές ταινίες, ελαστικά γάντια καθαρισμού, απορροφητικό πανί καθαρισμού και κεράκια,

5 ασύρματοι

σημαία,

ταυτότητα έτερου προσώπου για την οποία είχε δηλωθεί απώλεια,

πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων,

μπιτόνι με άγνωστης σύστασης υγρό,

ρουχισμός που έχει χρησιμοποιηθεί κατά την τέλεση των εγκληματικών πράξεων και

πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών και καρτών SIM

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης, συνεχίζονται.

Πως έφτασαν στα ίχνη του οι Αρχές

Ο 27χρονος που συνελήφθη στα προσφυγικά κατηγορούμενος και για τον εμπρησμό του Real Group φέρεται ως σκληρός αντιεξουσιαστής.

Η ταυτοποίησή του έγινε από τους αστυνομικούς της κρατικής ασφάλειας, μετά από ενδελεχή έρευνα στις κάμερες της ευρύτερης περιοχής στο Μαρούσι, όπου και στεγάζονται τα γραφεία του Real Group.



Σύμφωνα με πληροφορίες του real.gr, η αστυνομία εντόπισε στις κάμερες σε απόσταση 4-5 χλμ από τις εγκαταστάσεις του Real Group ένα αυτοκίνητο να σταθμεύει και δύο άτομα να κατεβαίνουν από αυτό. Οι δύο άνδρες φορούσαν μαύρα ρούχα και κρατούσαν στα χέρια τους μια χάρτινη σακούλα.



Όταν οι αστυνομικοί συνέκριναν το υλικό που βρήκαν με το υλικό από τις κάμερες του Real Group που είχαν καταγράψει την εμπρηστική επίθεση, διαπίστωσαν ότι τα άτομα που πραγματοποίησαν την τρομοκρατική ενέργεια είχαν την ίδια σωματοδομή, ρούχα και τσάντα με τα άτομα που αποβιβάστηκαν από το αυτοκίνητο που είχαν σταθμεύσει σε μικρή απόσταση από τις εγκαταστάσεις.





Από την ανάλυση του βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί της κρατικής ασφάλειας κατάφεραν να εντοπίσουν τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και να διαπιστώσουν πως πρόκειται για αυτοκίνητο με συγκεκριμένο ιδιοκτήτη, εν προκειμένω στενό συγγενή, και μάλιστα εξ αίματος, του 27χρονου.



Πραγματοποιώντας νέες έρευνες διαπίστωσαν ότι στενός συγγενής του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου είναι γνωστός αντιεξουσιαστής, ο οποίος είχε μάλιστα κατά το παρελθόν αρκετές προσαγωγές είτε από επεισόδια είτε από δράσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου. Όταν τον αναζήτησαν διαπίστωσαν ότι τα ίχνη του είχαν χαθεί από το σπίτι του στα βόρεια προάστια, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί τελικά στα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας.





Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στα προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας



Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από το πρωί της Τρίτης και ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ στα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, συνελήφθησαν 78 άτομα.



Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κατά την προσαγωγή του 27χρονου οι 78 συλληφθέντες ανέβηκαν στην ταράτσα του κτιρίου και εκτόξευσαν σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων που επιχειρούσαν στο σημείο πλήθος υλικών και αντικειμένων με αποτέλεσμα να τραυματίσουν 7 αστυνομικούς, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά.





Η ειδική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά τη σύλληψη του 27χρονου που έγινε νωρίς, χθες, το πρωί, ο οποίος θεωρείται ως ο φερόμενος δράστης της επίθεσης στο κτίριο όπου στεγάζεται το Real Group.



O Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε με ανάρτησή του γνωστή τη σύλληψη του συγκεκριμένου ατόμου έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, κοντά στη ΓΑΔΑ.



Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, διατάραξης κοινής ειρήνης, πρόκλησης σωματικής βλάβης από κοινού, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία και σε απόπειρα, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα, τις φωτοβολίδες και τα βεγγαλικά.





Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: “Ο πατήρ Αντώνιος έλεγε ότι είναι ο Χριστός” - Νέες καταγγελίες για κακοποίηση

Πλειστηριασμοί: κραυγή αγωνίας από άνεργη μητέρα με δύο παιδιά (βίντεο)

James Webb: εντυπωσιακή αποκάλυψη για εξωπλανήτη