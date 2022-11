Υγεία - Περιβάλλον

Rooming in: Μια πρακτική που μειώνει το άγχος και ενισχύει τον δεσμό μητέρας - νεογνού

Γράφουν οι Ευτυχία Καπετζώνη και Ελένη Πέζου, Μαίες της Ομάδας Μητρικού Θηλασμού ΜΗΤΕΡΑ.

Γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα οφέλη που μπορεί να έχει η συνδιαμονή μητέρας -βρέφους, ως πρακτική που εφαρμόζεται σε μαιευτικές κλινικές.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και η UNICEF τονίζουν τη σημασία της συνδιαμονής του βρέφους με τη μητέρα του στο 7ο από τα Δέκα Βήματα για τον επιτυχή μητρικό θηλασμό. Σκοπός του βήματος είναι να προσφέρεται συνεχής επαφή ανάμεσα στη μητέρα και το βρέφος από την πρώτη στιγμή της γέννησής του, γεγονός που συμβάλλει στο χτίσιμο της σχέσης τους και ενισχύει το συναισθηματικό δεσμό με την μητέρα του. Επίσης, βοηθά στην εδραίωση του μητρικού θηλασμού και στην επιτυχή συνέχισή του.

Πολύ συχνά οι γονείς νιώθουν ανασφάλεια καθώς επιστρέφουν στο σπίτι, διότι δεν γνωρίζουν τη συμπεριφορά του νεογέννητου. Δημιουργείται άγχος στο άκουσμα του κλάματος του μωρού, δεν έχουν εξοικειωθεί με τον χαρακτήρα που έχει και δεν καταλαβαίνουν πάντα τις απαιτήσεις του.

Από μελέτες που έχουν διεξαχθεί εδώ και μερικές δεκαετίες γνωρίζουμε ότι στην συνδιαμονή οι μητέρες, μετά την έξοδο από την κλινική, νιώθουν πιο σίγουρες και ικανές να φροντίσουν τα μωρά τους, σε σύγκριση με μητέρες που δεν είχαν επιλέξει τη συνδιαμονή. Επιπλέον, φαίνεται ότι η πρακτική αυτή τις πρώτες ημέρες ευνοεί την ανάπτυξη του συναισθηματικού δεσμού μητέρας-παιδιού και τίθενται οι βάσεις για την εδραίωση της ομαλής οικογενειακής ζωής.

Τα οφέλη της συνδιαμονής Rooming in

Το Rooming in είναι απαραίτητο ώστε οι μητέρες να μάθουν να αναγνωρίζουν τα σημάδια πείνας του βρέφους τους και να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις απαιτήσεις τους.

Ο μητρικός θηλασμός είναι απεριόριστος, συχνός και αποκλειστικός και χρειάζεται αρκετή εξάσκηση και επαφή με το βρέφος, ώστε η μητέρα να μπορέσει να μάθει και να εξοικειωθεί με τη συμπεριφορά του βρέφους της.

Παράλληλα, η συνδιαμονή μειώνει το κλάμα του μωρού διότι το νεογνό αισθάνεται την παρουσία της μητέρας του, νιώθει ασφάλεια κοντά της και έτσι ενισχύεται ο δεσμός μεταξύ τους. Σύμφωνα με τη θεωρία του δεσμού (Bowlby), είμαστε καταρχάς θηλαστικά, βιολογικά προγραμματισμένοι εξαρχής από τη φύση να υπάρξουμε σε σχέσεις, και πάνω σε αυτή τη βάση οικοδομείται η ψυχική συγκρότηση.

Σε περιπτώσεις που η μητέρα χρειάζεται ξεκούραση ή βοήθεια με την περιποίηση του βρέφους, ο πατέρας είναι εκείνος που θα πρέπει να βοηθήσει με τις ανάγκες του βρέφους, όπως είναι το άλλαγμα της πάνας ή να μεταφέρει το βρέφος στην αγκαλιά της μητέρας για θηλασμό.

Κατά την παραμονή σας στη Μαιευτική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ, θα έχετε τη δυνατότητα με την υπηρεσία συνδιαμονής με το νεογνό σας (Rooming-In), να επιτύχετε τη καλύτερη αρχή στο νέο κοινό ξεκίνημα της ζωής του, πάντα με την πρακτική, επιστημονική και συναισθηματική υποστήριξη του άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού μας.

Όλο το προσωπικό της Μαιευτικής Κλινικής, αλλά και ειδικότερα η Ομάδα Μητρικού Θηλασμού του ΜΗΤΕΡΑ, καθημερινά βρίσκεται δίπλα σας με σεβασμό, αγάπη και χαμόγελο, φροντίζοντας εσάς και το μωρό σας… σαν μητέρα. Σας εκπαιδεύει στις τεχνικές του θηλασμού και σας προσφέρει βοήθεια σε κάθε δυσκολία που τυχόν θα αντιμετωπίσετε.

