Επίθεση στον Μπουτάρη: Τιμωρήθηκε ο μετανιωμένος δράστης

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για τον φυσικό αυτουργό της επίθεσης κατά του πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης.

Την ποινή της φυλάκισης 14 μηνών -όπως και πρωτόδικα- επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 40χρονο, εκ των κατηγορουμένων για την επίθεση σε βάρος του τέως δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη, πριν από τέσσερα χρόνια, σε εκδήλωση για τη Γενοκτονία των Ποντίων, στον Λευκό Πύργο.

Ο 40χρονος κρίθηκε ένοχος για διατάραξη κοινής ειρήνης και διακεκριμένη φθορά πράγματος για κοινό όφελος (κλώτσησε το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Γ. Μπουτάρη), ενώ το Δικαστήριο αποφάσισε την μετατροπή της ποινής σε χρηματική, καθώς ο κατηγορούμενος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις της αναστολής. Σε βάρος του ιδίου είχε ασκηθεί συμπληρωτική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, πράξη για την οποία καταδικάστηκε πρωτόδικα σε 12 μήνες φυλάκιση (πάλι εξαγοράσιμη). «Ήμουν υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών, δεν ήμουν ο εαυτός μου», απολογήθηκε ο 40χρονος, εκφράζοντας την μεταμέλειά του για τις πράξεις του.

Στη δίκη παρέστη και ο τέως δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο οποίος εξεταζόμενος από το Δικαστήριο αναγνώρισε τον κατηγορούμενο, καθώς «προσπαθούσε να με χτυπήσει», όπως είπε. Στην κατάθεσή του, ο κ. Μπουτάρης έκανε λόγο για «οργανωμένη επίθεση» εις βάρος του, κατονομάζοντας ως ηθικό αυτουργό τον πρώην νομάρχη Θεσσαλονίκης και περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτη Ψωμιάδη, ο οποίος κατέστη κατηγορούμενος για την ίδια υπόθεση.

Ο κ. Ψωμιάδης διώκεται για λόγω και έργω εξύβριση, όπως επίσης για προτροπή σε διάπραξη πλημμελήματος, καθώς, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να καταφέρθηκε εναντίον του τέως δημάρχου με μειωτικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, προτρέποντας τους φυσικούς δράστες να κινηθούν εναντίον του. Η δίκη αυτή προσδιορίστηκε να γίνει στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και αναβλήθηκε προ ημερών για 7η φορά, αυτή τη φορά λόγω απουσίας μάρτυρα.

Στο μεταξύ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Μπουτάρης είπε ότι από την υπόθεση αυτή του έμεινε «μόνο στενοχώρια».

