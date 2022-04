Πολιτική

Επίθεση κατά Μπουτάρη: Ένοχοι οι κατηγορούμενοι

Καταδικάστηκαν δύο άτομα για την επίθεση σε βάρος του τέως δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη. Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης καταδίκασε σε φυλάκιση έξι και δώδεκα μηνών, αντίστοιχα, έναν 24χρονο κι έναν 40χρονο, οι οποίοι κατηγορούνταν για την επίθεση σε βάρος του τέως δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη, πριν από τέσσερα χρόνια, στη διάρκεια εκδήλωσης για τη Γενοκτονία των Ποντίων, στον Λευκό Πύργο.

Το Δικαστήριο τούς έκρινε ένοχους για επικίνδυνη σωματική βλάβη, πράξη η οποία τούς αποδόθηκε συμπληρωματικά, καθώς οι ίδιοι, όταν δικάστηκαν με την αυτόφωρη διαδικασία -και τιμωρήθηκαν με φυλάκιση 14 μηνών- διώκονταν για διατάραξη κοινής ειρήνης και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς.

Μετά την απαγγελία της ποινής της 14μηνης φυλάκισης (είχε μετατραπεί σε χρηματική ποινή για τον πρώτο, ενώ ανεστάλη για τον δεύτερο), το Δικαστήριο είχε δώσει εντολή προς την Εισαγγελία να κινηθεί ποινική διαδικασία και για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και υπό αυτές τις συνθήκες παραπέμφθηκαν εκ νέου στο εδώλιο.

Ο 40χρονος απουσίαζε από την αίθουσα και (κατα)δικάστηκε ερήμην, ενώ ο 24χρονος ήταν παρών και στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι δεν χτύπησε τον παθόντα. «Πέταξα ένα μπουκάλι, αλλά δεν τον χτύπησα ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε αντίθεση με τον πρώτο, που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις να ανασταλεί η ποινή (μετατράπηκε προς 5 ευρώ/ημερησίως), για τον δεύτερο ανεστάλη για 3 έτη (τού αναγνωρίστηκε επιπλέον ελαφρυντικό).

Νωρίτερα, ο τέως δήμαρχος Θεσσαλονίκης περιέγραψε την εις βάρος του επίθεση, λέγοντας -μεταξύ άλλων- ότι δέχθηκε χτυπήματα και κλωτσιές στο σώμα, στο κεφάλι και στην πλάτη του. «Υπήρχε πολύ κόσμος […] Θυμάμαι τον Ψωμιάδη να κάνει κάτι νοήματα και να φωνάζει… Ξέρω ότι με χτυπούσαν με κλωτσιές και πετούσαν μπουκάλια στο αυτοκίνητο», είπε ο κ. Μπουτάρης, καταθέτοντας ως πολιτικώς ενάγων.

Υπενθυμίζεται ότι για τον επόμενο μήνα έχει προσδιοριστεί (ύστερα από συνεχείς αναβολές) ένα ακόμη δικαστήριο, συνδεόμενο με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Σε αυτό παραπέμφθηκαν να δικαστούν συνολικά 12 πρόσωπα, και μεταξύ αυτών ο πρώην βουλευτής, νομάρχης και περιφερειάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης, που κατηγορείται για λόγω και έργω εξύβριση, όπως επίσης για προτροπή σε διάπραξη πλημμελήματος.

