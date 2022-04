Πολιτισμός

Πέθανε η Μαρία Γιακουμή

Η είδηση του θανάτου της βύθισε στο πένθος την οικογένεια της, τους φίλους και συνεργάτες της.

Πέθανε σε ηλικία μόλις 41 ετών η δημοσιογράφος, Μαρία Γιακουμή από τις Σέρρες βυθίζοντας στη θλίψη συγγενείς, φίλους και συνεργάτες.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί το πρωί της Τρίτης, 12 Απριλίου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίτσα) στις Σέρρες.

Η Μαρία Γιακουμή είχε σπουδάσει δημοσιογραφία, Στατιστική, Έρευνα, Αγορά και Δημοσκοπήσεις και στο παρελθόν εργάστηκε ως δημοσιογράφος στους τηλεοπτικούς σταθμούς Επιλογές και TVS.

Τα τελευταία χρόνια εργαζόταν στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών (ΚΕΔΗΣ), η οποία σε ένδειξη πένθους θα παραμείνει κλειστή την Τρίτη, 12 Απριλίου.

H ανακοίνωση της ΚΕΔΗΣ για τον θάνατο της Μαρίας Γιακουμή

«Έφυγε χθες το βράδυ για το μακρινό ταξίδι στην γειτονιά των αγγέλων, το αγαπητό κορίτσι, η δημοσιογράφος και εργαζόμενη της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Μαρία Γιακουμή σε ηλικία 41 ετών.

Η οικογένεια της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) και το διοικητικό συμβούλιο με θλίψη και οδύνη αποχαιρετούν πρόωρα την πολύ αγαπητή συνάδελφο Μαρία Γιακουμή και εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια στον σύζυγο, την μητέρα, τα αδέρφια και τους οικείους της.

Οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί τους.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Τρίτη 12 Απριλίου 2022 και ώρα 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίτσα).

Σε ένδειξη πένθους αύριο 12/4/2022 η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών θα παραμείνει κλειστή κατά την πρωινή της λειτουργία.

Καλό Παράδεισο Μαρία

Θα σε έχουμε πάντα στην καρδιά μας».

