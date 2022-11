Κοινωνία

Σχιστό: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για ρευματοκλοπές και αυθαίρετα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο πρόληψης και καταπολέμησης της εγκληματικότητας, πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ στο Σχιστό Κορυδαλλού.

Επιχειρησιακή δράση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής στο Σχιστό Κορυδαλλού πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά, της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ), Ο.Π.Κ.Ε., διμοιρίας της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης και αστυνομικός σκύλος, με συνδρομή συναρμόδιων υπηρεσιών ( Δήμος Κορυδαλλού, Δασαρχείο, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ).

Συνολικά, ελέχθησαν 27 άτομα, 18 κτίσματα και 64 οχήματα. Βεβαιώθηκαν 4 τροχονομικές παραβάσεις (στέρηση άδειας οδήγησης, απαγόρευση πετρελαιοκίνητου οχήματος, φιμέ υαλοπίνακες, παράληψη ανανέωσης άδειας μοτοποδηλάτου).

Βεβαιώθηκαν, από την αρμόδια Αρχή, πέντε μηνύσεις για αυθαίρετες κατασκευές εντός δασικής περιοχής.

Διαπιστώθηκαν από υπάλληλο της αρμόδιας Υπηρεσίας έξι περιπτώσεις ρευματοκλοπής, για τις οποίες σχηματίστηκαν δικογραφίες από το Τμήμα Ασφαλείας Κορυδαλλού.

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα γονατίσει, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι

Μουντιάλ 2022 - Τετάρτη: Οι μεταδόσεις σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Φωτιά στον Ασπρόπυργο - Μήνυμα από 112